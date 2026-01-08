< sekcia Kultúra
SNG predlžuje trvanie svojich dvoch výstavných projektov
Výstavu Bang!Bang?! a BIB 2025 v Slovenskej národnej galérii bude možné navštíviť až do začiatku februára.
Autor OTS
Bratislava 8. januára (OTS) – Slovenská národná galéria predlžuje trvanie svojich dvoch výstavných projektov. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB 2025) spolu so sprievodnou výstavou Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, ako aj výstava Bang! Bang?! budú pre verejnosť sprístupnené až do 8. februára 2026. Návštevníci tak budú mať viac času na zhliadnutie týchto jedinečných výstav.
Jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava 2025 predstavuje medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Po takmer šesťdesiatich rokoch sa symbolicky vrátila do SNG, kde sa začala jej história. Bienále je najväčším nekomerčným podujatím svojho druhu na svete.
Súčasťou BIB 2025 je aj sprievodná výstava Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, ktorá predstavuje diela troch kľúčových osobností slovenskej ilustrácie a slovenského výtvarného umenia.
Výstava Bang! Bang?! ponúka prierez tvorbou (predovšetkým) slovenských autorov od konca 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Návštevníci majú jedinečnú príležitosť vidieť diela zo zbierok SNG, z ktorých mnohé boli verejnosti dlhodobo neprístupné, a získať širší pohľad na vývoj umenia za posledných viac ako päťdesiat rokov.
Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici SNG alebo online na webstránke galérie: https://sng.sk/sk/sng-bratislava/navsteva
Na webovej stránke galérie www.sng.sk nájdete aj aktuálnu ponuku programov alebo sa môžete prihlásiť na odber newslettera a dostávať všetky informácie a aktuálny program na e-mail.
Jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava 2025 predstavuje medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Po takmer šesťdesiatich rokoch sa symbolicky vrátila do SNG, kde sa začala jej história. Bienále je najväčším nekomerčným podujatím svojho druhu na svete.
Súčasťou BIB 2025 je aj sprievodná výstava Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, ktorá predstavuje diela troch kľúčových osobností slovenskej ilustrácie a slovenského výtvarného umenia.
Výstava Bang! Bang?! ponúka prierez tvorbou (predovšetkým) slovenských autorov od konca 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Návštevníci majú jedinečnú príležitosť vidieť diela zo zbierok SNG, z ktorých mnohé boli verejnosti dlhodobo neprístupné, a získať širší pohľad na vývoj umenia za posledných viac ako päťdesiat rokov.
Bienále ilustrácií Bratislava 2025
Miesto: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava
Priestor: 1. poschodie, sála I a II
Termín: 11. september 2025 – 8. február 2026
Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše
Miesto: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava
Priestor: Premostenie, sála IX
Termín: 11. september 2025 – 8. február 2026
Kurátori: Mgr. Martin Vančo, PhD., Mgr. art. Juraj Králik
Bang! Bang?! – diela slovenských autorov (a priľahlého okolia) od konca 60. rokov 20. storočia po súčasnosť
Miesto: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava
Priestor: Átrium a sála III
Termín: 11. september 2025 – 8. február 2026
Kurátori: MgA. Martin Dostál, Mgr. art. Juraj Králik
Miesto: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava
Priestor: 1. poschodie, sála I a II
Termín: 11. september 2025 – 8. február 2026
Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše
Miesto: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava
Priestor: Premostenie, sála IX
Termín: 11. september 2025 – 8. február 2026
Kurátori: Mgr. Martin Vančo, PhD., Mgr. art. Juraj Králik
Bang! Bang?! – diela slovenských autorov (a priľahlého okolia) od konca 60. rokov 20. storočia po súčasnosť
Miesto: Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava
Priestor: Átrium a sála III
Termín: 11. september 2025 – 8. február 2026
Kurátori: MgA. Martin Dostál, Mgr. art. Juraj Králik
Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici SNG alebo online na webstránke galérie: https://sng.sk/sk/sng-bratislava/navsteva
Na webovej stránke galérie www.sng.sk nájdete aj aktuálnu ponuku programov alebo sa môžete prihlásiť na odber newslettera a dostávať všetky informácie a aktuálny program na e-mail.