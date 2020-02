Slovenský scénograf a výtvarník českého pôvodu Ladislav Vychodil, niekdajší šéf výpravy v SND v Bratislave, zomrel 20. augusta 2005. V roku 1941 študoval na Škole umeleckých remesiel v Brne a v roku 1945 absolvoval štúdium na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) v Prahe. Foto: TASR/Magda Borodáčová

Komédiu Petra Zvona "Tanec nad plačom" uvedú v činohre SND 8. marca v Bratislave. Hru režíruje Tibor Rakovský, scénu navrhol Ladislav Vychodil. Emília Vášáryová v úlohe markízy Silvie a Jozef Adamovič v úlohe grófa Alfréda, 7. marca 1969. Foto: TASR / M. Borodáčová

Na archívnej snímke z 17. januára 1975 záber z predstavenia opery Martin a slnko, ktorá sa hrala v SND v Bratislave. Libreto na motívy slovenských ľudových rozprávok napísali A. Braxatorisova a B. Kriška, ktorý inscenáciu aj režíruje. Hudobne ju naštudoval sám autor, choreografom jeB. Slovák. Scénu navrhol L. Vychodil a kostýmy H. Bezáková. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pripravila výstavu LV100.Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia. V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku, SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005), jedného z najvýznamnejších českých a slovenských scénografov 20. storočia.Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.Vychodil formoval scénografiu takmer šesť dekád a scénické návrhy vytvoril k vyše piatim stovkám inscenácií doma aj v zahraničí. Posledné z nich mali diváci možnosť vidieť pred dvadsiatimi rokmi priamo v divadlách, aj preto táto výstava predstavuje autorovu tvorbu v galerijnom kontexte. Zameriava sa na výtvarné princípy Vychodilovej scénografie a mapuje najmä to, ako o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby.Mnohé z autorových predstavených návrhov sú vystavené prvýkrát, iné už precestovali celý svet. Veľkú časť pozostalosti autora dnes spravuje Múzeum Divadelného ústavu v Bratislave, no vďaka daru a pôžičkám od rodiny Ladislava Vychodila získala SNG na prípravu tejto výstavy aj množstvo návrhov a dokumentácie, ktoré sa na verejnosť dostanú pravdepodobne po prvý raz. Výstave predchádzal tiež výskum dosiaľ nepublikovaného materiálu z archívu Thompson Library v Ohio State University, poznámky a nahrávky z rozhovorov Jarku Buriana, amerického divadelného historika českého pôvodu s Vychodilom. Na prípravách sa podieľal aj vnuk Ladislava Vychodila - Mojmír, ktorý je architektom výstavy. Súčasťou výstavnej inštalácie je aj niekoľko videoprojekcií multimediálneho umelca Borisa Vitázka, ktoré vychádzajú zo scénických princípov Ladislava Vychodila. Súčasťou je aj interaktívna inštalácia, v ktorej si budú môcť návštevníci vytvoriť makety scénografického priestoru.K výstave vychádza viac než 140-stranový katalóg v dvojjazyčnom slovensko-anglickom prevedení s textami kurátorky Zuzany Kobliškovej, štúdiou teatralogičky Šárky Havlíčkovej Kissovej venovanou dramatickým obrazom z dejín národa slovenského – operám Juro Jánošík (1954), Beg Bajazid (1957) a Svätopluk (1960) a s esejou profesora Dana Matthewsa z Ohio State University o majstrovstve Ladislava Vychodila a o dielňach, ktoré pri Slovenskom národnom divadle vybudoval. Výstava je otvorená od 29. februára do 5. júla tohto roka.