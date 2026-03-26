SNG v novej výstave predstavuje českých umelcov J. Kolářa a L. Nováka
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v stredu (25. 3.) otvorila výstavný projekt Kolář + Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom. Približuje tvorbu dvoch českých vizuálnych umelcov a súčasne básnikov. „Výstava sa vracia do priestorov galérie takmer po tridsiatich rokoch od ich spoločnej prezentácie v roku 1997 a prináša nový pohľad na ich dielo v širších súvislostiach,“ uvádza SNG.
Jiří Kolář (1914-2002) patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej umeleckej scény 20. storočia. Ako básnik a výtvarník dokázal prepojiť text s obrazom a techniku koláže povýšil na jedinečný umelecký jazyk. Ladislav Novák (1925-1999), naopak, rozvíjal originálne výtvarné postupy založené na princípe náhody a experimentu, jeho tvorba osciluje medzi poéziou, vizuálnym umením a performatívnymi formami. Medzi jeho nové techniky patrí napríklad froasáž, muchláž či veronáž.
Výstava podľa SNG tiež pripomína hlboké umelecké priateľstvo oboch osobností a spoločné hľadanie nových výrazových prostriedkov, presahujúcich hranice umeleckých disciplín.
Názov výstavy vychádza z Kolářovej básne zo zbierky Návod k upotřebení (1969) a odkazuje na prepojenie vizuálnej tvorby a literárneho diela oboch autorov. Výstavný projekt predstavuje nielen výtvarné diela, ale aj výber z ich básnickej tvorby. „Zdôrazňuje tak vzájomné prenikanie obrazu a slova - charakteristický znak ich spoločného umeleckého prístupu,“ vysvetľuje galéria.
Generálny riaditeľ SNG Juraj Králik podčiarkuje, že výstava je jedinečným stretnutím dvoch výnimočných tvorcov, ktorí prirodzene prepájali výtvarné umenie s poéziou. „Ich diela dokazujú, že obraz a slovo môžu tvoriť jeden celok a vzájomne sa obohacovať. Som rád, že tento špecifický umelecký dialóg môžeme dnes opäť, s odstupom takmer tridsiatich rokov, predstaviť aj slovenskému publiku,“ dodal.
„Výstava pochopiteľne prináša vizuálne artefakty obidvoch tvorcov, nezabúda však ani na fakt, že obaja boli rovnako literáti, a tak sa stávajú súčasťou expozície aj niektoré z ich básní,“ hovorí spolukurátor výstavy Martin Dostál. „Ponúka sa to najmä u Jiřího Kolářa, veď Kolář na českú kultúrnu scénu vstúpil ako oceňovaný básnik, až postupom času a istým vývinom svoje ‚básnenie‘ rozpustil vo vizuálnej ‚hostine‘,“ pripomína Dostál.
Výstavu, stierajúcu hranice medzi literatúrou a vizuálnym umením, zostavili z diel zapožičaných zo súkromných zbierok - zberateľa umenia Jana Kukala, zo súkromnej česko-nemeckej zbierky COLLETT Prague/Munich. Novákovu tvorbu dopĺňajú tiež diela zo zbierky českého zberateľa umeleckých diel Františka Dvořáčka.
Sprievodnými podujatiami novej výstavy budú kurátorské výklady a výtvarný ateliér pre verejnosť s názvom Vytvor si svojho Kolářa, vytvor si svojho Nováka. Nachádza sa priamo vo výstave, ktorá potrvá do 30. augusta.
