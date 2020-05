SNM i SNG otvárajú svoje expozičné priestory postupne

Bratislava 6. mája (TASR) - V súvislosti so spustením ďalšej fázy uvoľňovania opatrení prijatých na zabránenie šírenia nového koronavírusu od stredy otvárajú svoje priestory aj národné zbierkotvorné inštitúcie - Slovenské národné múzeum (SNM) i Slovenská národná galéria (SNG). V oboch prípadoch od stredy sprístupnia časť expozícií, do ďalších budú môcť zavítať návštevníci postupne v priebehu ďalších dní a týždňov.



V prípade SNM má od stredy verejnosť opäť možnosť navštíviť SNM v Bojniciach a Červenom Kameni, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku i Múzeum Slovenských národných rád v Myjave. Múzeum v Betliari a Spišské múzeum v Levoči sa pridajú počas predĺženého víkendu (v piatok 8., respektíve sobotu 9. 5.). Múzeá v Bratislave a Martine otvoria v utorok 12. mája. "Veríme, že život, ktorý sa do múzeí vráti, pomôže preklenúť zložité obdobie, ktoré poznačilo kultúrne inštitúcie, ako aj celú spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.



Radosť z otvorenia takmer po dvoch mesiacoch majú aj v SNG. "Čas uzatvorenia SNG sme využili na úpravy priestorov v bratislavskom Esterházyho paláci i vysunutých pracoviskách," informovala Klára Hudáková z oddelenia marketingu a tvorby programov SNG. Vzhľadom na to, že k možnosti otvoriť múzeá a galérie prišlo skôr, ako sa pôvodne predpokladalo a začaté práce potrebujú dokončiť, na otvorenie priestorov SNG v Bratislave sa môžu návštevníci tešiť v sobotu 16. mája. Ďalšie pracoviská otvorí SNG postupne, len čo budú naplnené všetky podmienky na ich bezpečnú návštevu. "Už od stredy si však budú môcť návštevníci užiť znovusprístupnené vonkajšie priestranstvá areálu Kaštieľa v Strážkach, nádvoria Zvolenského zámku a ovocného sadu Schaubmarovho mlyna v Pezinku," dodala Hudáková.



Predstavitelia oboch zbierkotvorných inštitúcií pripomínajú, že nevyhnutnou podmienkou pri obnovení činnosti je dodržanie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení v záujme ochrany zdravia návštevníkov, ako aj zamestnancov inštitúcie. "Vstup do objektov múzeí bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne piatich osôb, povinná bude dezinfekcia rúk i meranie teploty, naďalej platí i odporúčanie zachovať minimálne dvojmetrový odstup. Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeách povolené," uviedol riaditeľ SNM.



Podrobné informácie o otvorení expozícií a usmernenie pre návštevníkov SNM zverejnilo aj na svojom webe, SNG tak urobí tiež.