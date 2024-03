Múzeum Bojnice bude už tradične otvorené aj počas Veľkej noci

Bojnice 25. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice bude pre verejnosť už tradične otvorené aj počas veľkonočných sviatkov. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Súčasťou prehliadkovej trasy múzea je Grófsky byt, v ktorom sa návštevníci môžu ponoriť do elegantného sveta aristokracie, ako i Stredný hrad s romantickými vežami a tajomnými komnatami," načrtla Gordíková. Návštevníci budú môcť podľa nej vidieť i hrobku poslednej šľachtickej rodiny, ktorej zámok patril, večne zelený Francúzsky park, ako aj unikátnu travertínovú jaskyňu rozprestierajúcu sa priamo pod zámkom.



Múzeum bude pre návštevníkov počas Veľkej noci otvorené na Zelený štvrtok (28. 3.), Veľký piatok (29. 3.), Bielu sobotu (30. 3.) a Veľkonočnú nedeľu (31. 3.) od 10.00 do 15.00 h, na Veľkonočný pondelok (1. 4.) a v utorok (2. 4.) od 10.00 do 16.00 h.



Vstupenky na prehliadku si môže verejnosť zakúpiť v predpredaji prostredníctvom webovej stránky múzea.