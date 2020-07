Slovenské národné múzeum otvorilo výstavu venovanú F. Fellinimu

Bratislava 22. júla (TASR) – Výstava Fellini a sladký život Talianska približuje "sladký rímsky život 60. rokov" minulého storočia. Pripravili ju Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom pri príležitosti 100. výročia narodenia talianskeho režiséra Federica Felliniho. Výstavu, ktorá sa koná v rámci festivalu Dolce Vitaj, otvorili v stredu na pôde národného múzea za prítomnosti zberateľa Enrica Minisiniho.



Výstava približuje zlatú éru talianskeho filmu prostredníctvom filmových plagátov, letákov, fotosiek, ako aj niekoľkých diel vizuálnych umelcov, akými sú tvorca erotického komiksu Milo Manara a majster dekoláže Mimmo Rotella, ktorí vo svojej tvorbe čerpajú z Felliniho diela.



"Teší nás, že práve pri príležitosti významného výročia jedného z najväčších umelcov v dejinách filmu môžeme našim návštevníkom predstaviť exponáty, ktoré takým pozoruhodným spôsobom dokumentujú Felliniho tvorbu," uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Verí, že aj vďaka výstave sa podarí dostať v čase pandémie nového koronavírusu na Slovensko prítomnosť Talianska. Podľa jeho slov ide o "jednu z najfarebnejších výstav".



Výstava je výsledkom viacerých spoluprác, podieľali sa na nej okrem Minisiniho aj galéria vo Florencii, Slovenský filmový ústav či český zberateľ z Prahy. "Táto výstava v sebe úspešne spája dva rôzne prvky, a to kultúrny a ľudový. Vznikla výstava, ktorá je veľmi bezprostredná. Každý si ju môže vychutnať, ale zároveň tí, ktorí chcú do tejto tematiky vstúpiť hlbšie, majú možnosť pochopiť určitú fázu vývoja talianskeho filmu, grafiky a plagátov," uviedol majiteľ zbierky Minisini.



Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj slovenský režisér Martin Šulík. Podľa jeho slov môžu plagáty najmä u staršej generácie vyvolávať pocity nostalgie. "Slovenská, respektíve československá kinematografia majú k sebe veľmi blízko. Je to spojené s tým, že pražská filmová škola FAMU si vo svojich začiatkoch vzala vzor z viacerých filmových európskych škôl. Jednou z nich bola tá rímska," dodal s tým, že práve talianski neorealisti ovplyvnili významne viacerých slovenských režisérov.



Výstava potrvá do 30. novembra. Festival ponúka aj filmovú prehliadku Cinevitaj. Tá potrvá do 5. augusta v bratislavskom Kine Lumiére a v Kine Úsmev v Košiciach.