Slovenské národné múzeum uzatvára výstavu Imre Madácha do 19. apríla

Bratislava 22. marca (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) informuje, že z technických príčin uzatvára pamätnú výstavu k 200. výročiu narodenia maďarského spisovateľa Imre Madácha. Netradičná, výtvarne avantgardná výstava "...zložil som báseň..." v sídelnej budove múzea v Bratislave bude uzavretá do 19. apríla.



Výstavný projekt otvoril pamätný rok venovaný významnej osobnosti maďarskej kultúry. Vychádza z Madáchovho diela, dramatickej poézie Tragédia človeka, ktorú autor začal písať 17. februára 1859 v Dolnej Strehovej vo vtedajšom Uhorsku. "Postupne bola preložená do 40 jazykov sveta. Na pozadí dejín Európy a sklamania z revolučných rokov 1948 – 1949 tu vyjadril márnosť morálneho pokroku či akéhokoľvek boja za slobodu," približuje múzeum netradične spracovanú a výtvarne avantgardnú výstavu, ktorá má podľa jej autorov predstaviť nielen literáta, ale práve Tragédiu človeka, okolnosti jej vzniku a jej následný samostatný život ako diela.



Prezentáciu pripravilo múzeum v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku a Občianskym združením Tradície a hodnoty. Výstava v troch jazykoch so svojou interaktívnou a edukatívnou líniou má ambície zvýšiť povedomie verejnosti o význame Madáchovho celoživotného diela, popularizovať literatúru, históriu a výtvarné umenie pomocou moderných múzejných nástrojov.