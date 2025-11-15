< sekcia Kultúra
Sobota patrí Noci divadiel, ponúka divadlo v akejkoľvek podobe
Program a zoznam zapojených miest a divadiel nájdu záujemcovia na www.nocdivadiel.sk.
Bratislava 15. novembra (TASR) - Umelcov, divadlá a publikum naprieč Slovenskom spojí tretiu novembrovú sobotu Noc divadiel. V poradí 16. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu má rekordnú účasť. Podľa Divadelného ústavu, ktorý podujatie koordinuje, sa do projektu tento rok zapojilo viac ako 80 divadiel, umeleckých škôl a kultúrnych inštitúcií vo vyše 30 mestách.
Podujatie prináša divadlo v akejkoľvek podobe. Návštevníci sa môžu tešiť na klasické hry, muzikály, ale aj kabarety a performancie, tanec, prehliadky zákulisia či koncerty. Spoločným motívom aktuálneho ročníka je heslo „Toto dejstvo patrí nám“, pozývajúce k spolutvoreniu, spoločnému zážitku a objavovaniu krásy javiska z rôznych uhlov.
Noc divadiel ponúka pestrý program pre všetky generácie. Rodiny s deťmi môžu osloviť rozprávky, bábkové predstavenia a tvorivé dielne - napríklad v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v Divadle Rozprávkový Gašparko v Bratislave, v Divadle Concordia v Banskej Štiavnici alebo v Terchovskom národnom divadle v Terchovej, kde si účastníci budú môcť vyskúšať aj výrobu vlastnej bábky.
Na veľkých javiskách nebudú chýbať muzikály, napríklad na bratislavskej Novej scéne, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove či v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde predstavia obľúbené tituly počas hudobného galavečera. Národné divadlo Košice prinesie modernú tanečnú inscenáciu Hamlet. „Program divadiel v rôznych mestách bude rozšírený o predstavenia a performancie určené výhradne pre dospelé publikum,“ dodáva Matúš Hrnčiar z Divadelného ústavu. Upozorňuje aj na novootvorené Divadlo Poprad, ktoré ponúkne zážitkové prehliadky svojich priestorov i predstavenie Odamšeneodam.
Bratislavské Divadlo Aréna pozýva na rozprávanie o divadle a jeho takmer 200-ročnej histórii i o zaujímavostiach zo súčasnosti. „Čerstvo nadobudnuté vedomosti si návštevníci budú môcť otestovať v interaktívnom divadelnom kvíze,“ povedal pre TASR Ján Lukáč, PR manažér divadla, ktoré odohrá aj ďalšiu reprízu titulu Hirošima, moja láska v hlavných úlohách s Táňou Pauhofovou a Robertom Rothom. Po predstavení bude nasledovať diskusia s hercami a tvorcami inscenácie. Vstup na sprievodné podujatia je voľný.
Divadlo P. O. Hviezdoslava otvorí návštevníkom zákulisie svojich priestorov v rámci komentovanej prehliadky. Publiku ponúka aj happening „Prečo má divadlo zmysel?“. Začne sa o 19.00 h netradične pred hlavným vchodom, odkiaľ sa presunie do priestorov CO krytu v budove, ktorý dnes popri hlavnej scéne slúži ako ďalší hrací priestor.
Základné umelecké školy, konzervatóriá a ochotnícke súbory sa zapájajú s pôvodnými inscenáciami, so scénickým tancom aj s recitačnými pásmami. „V menších mestách sa Noc divadiel stane aj oslavou komunitného a školského divadla,“ uzavrel Hrnčiar.
