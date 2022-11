Sólistom koncertov SF bude španielsky klarinetista P. Barragán

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) sa pod taktovkou šéfdirigenta predstaví vo štvrtok a piatok (10. a 11. 11.). Sólistom večerov bude mladý španielsky klarinetista Pablo Barragán. "Pred štvrtkovým koncertom o 18.15 h pozývame na stretnutie so šéfdirigentom Danielom Raiskinom, ktorý návštevníkov vovedie do atmosféry nasledujúcich minút v Koncertnej sieni," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova. Stretnutie sa uskutoční vo foyeri SF.



Koncerty so začiatkom o 19.00 h otvorí Largetto pre orchester škótskeho skladateľa Jamesa MacMillana. "Pôvodne zborová skladba na žalmové texty Miserere z roku 2009, ktorú o osem rokov neskôr skladateľ upravil pre symfonický orchester," približuje filharmónia.



Sólistom symfonických koncertov bude španielsky klarinetista Pablo Barragán, považovaný za jedného z najvšestrannejších a najzaujímavejších hudobníkov svojej generácie. "Kritika ho považuje za vynikajúceho interpreta nielen pre jeho neodolateľnú interpretáciu, ale aj vášnivý prejav, schopnosti komunikácie a senzibilitu," dodáva SF.



"V jeho interpretácii zaznie Koncert pre klarinet a orchester A dur, KV 622 Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791, s notoricky známou, melancholickou druhou časťou použitou vo viacerých filmoch," poznamenala Tolstova.



Ako doplnila, šéfdirigent SF Raiskin pokračuje v uvádzaní diel Dmitrija Šostakoviča. Z 15 symfonických opusov najväčšieho symfonika 20. storočia zaznie v bratislavskej Redute Symfónia č. 10 e mol, op. 93.