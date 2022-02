Vargicová zaspieva svoju osudovú rolu Verdiho Violetty 5. februára

Bratislava 2. februára (TASR) - Už 30 rokov spieva postavu Violetty Valéry z Verdiho opery La traviata sopranistka Ľubica Vargicová. Stálica Opery Slovenského národného divadla (SND) svoju osudovú rolu najbližšie zaspieva v sobotu 5. februára. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Alexová.



Vargicová spievala Verdiho Violetty v Opere SND prvýkrát v roku 1992. Ponuku spievať túto postavu dostala ako čerstvá absolventka vysokej školy. Bolo to v inscenácii režiséra Mariána Chudovského, ktorá potom v repertoári operného súboru ostala ďalších 27 rokov. "Keď sa na to pozerám s odstupom času, myslím si, že keby som ponuku vtedy neprijala, asi by som hneď nedostala miesto sólistky SND. Postavili ma pred náročnú úlohu a bolo na mne ako sa s touto výzvou vyrovnám," spomína na svoje začiatky s Violettou Vargicová.



"Violetta totiž nie je výsostne koloratúrna úloha. Ešte počas štúdia som v SND hosťovala v postavách Kráľovnej noci či Olympie, ktoré veľmi vyhovovali môjmu vysokému koloratúrnemu sopránu. No toto bolo zrazu niečo úplne iné," vysvetľuje sopranistka a k Verdiho La traviate dodáva: "Veľká dráma, obsiahly spevácky part plný kontrastných vokálnych prejavov, detailná práca s výrazovými prostriedkami a silný emocionálny vklad. S tým som sa musela popasovať, no vďaka podpore mojej hlasovej pedagogičky a výborných hudobných partnerov som sa do Verdiho La traviaty zamilovala," priznáva s tým, že Violettin príbeh prežíva na javisku zakaždým nanovo. "Naplno a najvernejšie ako viem, s posledným tónom aj zomieram," podčiarkla.



Chudovského La traviata mala v SND derniéru v roku 2019. Slávna Verdiho opera však patrí medzi divácky najobľúbenejšie tituly a na javisko našej prvej opernej scény sa vrátila v októbri 2021. Režíroval ju taliansky režisér Roberto Catalano. V sobotu 5. februára sa v jeho inscenácii po boku Ľubice Vargicovej v roli Alfreda predstaví tenorista Tomáš Juhás. Jeho otca Giorgia stvárni Daniel Čapkovič. Dirigovať bude Ondrej Olos.