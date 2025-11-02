< sekcia Kultúra
Soundtrack Miami Vice bol pred 40 rokmi v USA 11 týždňov na špici
Los Angeles 2. novembra (TASR) - Pred 40 rokmi vyšiel Miami Vice Soundtrack, jeden z najúspešnejších albumov s filmovou hudbou. Dostal na špicu amerického rebríčka a zotrval tam 11 týždňov, prvých sedem bez prerušenia.
Miami Vice bol populárny televízny krimi seriál v rokoch 1984 až 1990. Pre NBC ho vytvoril Anthony Yerkovich a ako výkonný producent ho podporil Michael Mann, neskorší režisér filmových hitov ako Posledný Mohykán, Neľútostný súboj, či Collateral.
Hlavné postavy stvárnili Don Johnson a Philip Michael Thomas. Prvý vystupoval ako James „Sonny“ Crockett a druhý bol Ricardo „Rico“ Tubbs – dvaja detektívi Metropolitného policajného oddelenia, pôsobiaci v utajení vo floridskom Miami. Seriál mal päť sezón a na rozdiel od obvyklých krimisérií čerpal najmä z kultúry 80. rokov – z modernej hudby, módy a športových áut.
Hoci sa Miami Vice počas piatich rokov vyvíjal, nikdy nekládol dôraz na zložitosti, či výraznejšiu "zápletkovosť" scenára. Naopak, vizuálno a estetika boli v popredí. Predovšetkým Sonny stelesňoval hlavné atribúty diela, bol jemne cynický, šarmantný a Don Johnson sa aj ako súkromná (no verejne výrazná) osobnosť zaradil medzi určovateľov módnych trendov éry. Za svoj herecký výkon získal v roku 1987 Zlatý glóbus.
Johnson si aj vďaka prístupu seriálových tvorcov vybudoval solídnu kariéru ako popový a poprockový spevák. Vydal dva albumy, Heartbeat (1986), ani Let It Roll (1989) síce neurobili do sveta hudby veľkú dieru, ale v komerčnom priestore sa nestratili a mali predajný úspech. Jeho singlový hit Heartbeat sa vyšplhal na čelo US-hitparády a v roku 1989 ho zaradili na výberový album hudby z Miami Vice.
Najúspešnejší z troch originálnych soundtrackov však bol ten prvý v roku 1985. Začína sa na minútu skrátenou hlavnou témou "The Original Miami Vice Theme" (Instrumental)". Jan Hammer, autor pôvodnej hudby do seriálu, bol český rodák, ktorý ešte vo vlasti zložil hudbu k rozprávke Šíleně smutná princezna. Po emigrácii si v USA vybudoval kariéru a neskôr i štúdio vďaka pôsobeniu v slávnom a úspešnom jazz fusion projekte Mahavishnu Orchestra. Neskôr spolupracoval s radom muzikantských osobností.
Keď ho oslovil Michael Mann, vedel že sa musí pustiť do iného druhu tvorby, ktorá vyžaduje určitú kompozičnú náročnosť a zároveň by nemala byť v rozpore z inou použitou hudbou. Jan Hammer sa toho zhostil s bravúrou, jeho témy a tracky nielenže ladili s hitovou produkciou známych songov z rádií, ale priniesli do seriálu aj svojskú atmosféru a náladu. Dokázali vložiť do obrazu podľa okolností "pohodičku" i napätie, ale nie také, ktoré by sa muselo "krájať". Prvého soundtrackového albumu Miami Vice sa predalo viac ako 4 milióny nosičov a muzikant zaň dostal dve ceny Grammy.
Na albume má Jan Hammer celkovo päť z jedenástich skladieb. Hlavná téma v plnej dĺžke a nádhere odznie ako šiesta skladba platne. Singlový hit "Miami Vice Theme" sa vzápätí dostal na čelo US Billboard Hot 100, keď vystriedal Part-Time Lover od Stevieho Wondera. A hoci tam zotrval len týždeň, písal históriu, keďže až do roku 2013 sa na špicu nedostala iná inštrumentálka.
You Belong to the City, štvrtá pieseň a druhý singel tohto albumu to dotiahol na druhé miesto, jeho autor a protagonista bol Glenn Frey, bývalý koo-frontman kapely Eagles. Medzi tieto dva songy vydavatelia umiestnili dávnejší a prvý sólový hit Phila Collinsa s názvom In The Air Tonight. Frey má na albume dve piesne, ostatné Chakha Khan, Grandmaster Melle Mel a Tina Turner.
