Španielsky región zrušil vystúpenie orchestra s Plácidom Domingom

Madrid 23. júla (TASR) – Vláda španielskeho autonómneho spoločenstva Extremadura zrušila účasť svojho regionálneho orchestra na festivale v Méride, pretože mal na ňom vystúpiť s barytonistom Plácidom Domingom, ktorý bol pre dvomi rokmi v USA obvinený z obťažovania viacerých žien. Informovali o tom miestne médiá.



Plácido Domingo, považovaný za jedného z najväčších tenoristov svojej doby, má byť v septembri hlavnou hviezdou festivalu Stone And Music v Méride, hlavnom meste regiónu Extremadura ležiacom v západnom Španielsku.



Jeho recitál v rímskom amfiteátri mesta má byť hlavným bodom programu tohto podujatia a účinkovanie regionálneho orchestra na ňom finančne podporila aj regionálna vláda.



Následne sa však ukázalo, že obvinenia Dominga zo sexuálneho obťažovania, ktoré v roku 2019 odhalila tlačová agentúra AP, naďalej vyvolávajú silné reakcie - a to až do takej miery, že regionálna vláda Extremadury prehodnotila svoje pôvodné rozhodnutie a minulý víkend odhlasovala, že regionálny orchester na pódiu spolu s Domingom nevystúpi.



Hovorkyňa regionálneho združenia Spoločne za Extremaduru, Irene de Miguel, uviedla, že je „trápne a poľutovaniahodné", že z verejných prostriedkov má byť zaplatené účinkovanie osoby, ktorá je mnohými ženami obvinená zo sexuálneho obťažovania.



Legendárny operný spevák a dirigent Plácido Domingo bol v USA obvinený 20 ženami, že ich obťažoval alebo sa k nim správal neprimerane. Vyšetrovanie hovorí o flirtovaní, ale aj sexuálnych návrhoch v práci i mimo nej. Domingo mal údajne ženy tlačiť do sexuálnych vzťahov a dokonca sa v pracovných vzťahoch vyvršovať na tých, ktoré ho odmietli.



Domingo sa za toto svoje správanie najskôr ospravedlnil, označil ho za „hlboko znepokojujúce a tak, ako boli predstavené, nepresné". Dodal, že sa domnieval, že jeho správanie a vzťahy boli ženami prijímané kladne a s ich súhlasom.



Následne poprel akékoľvek „agresívne" správanie a ubezpečil, že „neurobil nič, aby zabránil alebo ublížil niekomu v kariére".



Vlani v júni mal Domingo recitál v Paríži – išlo o jeho prvé vystúpenie na verejnosti po dvojročnej prestávke. Na margo obvinení zo sexuálneho obťažovania tam vyhlásil, že bol bezdôvodne obvinený a „nespravodlivo onálepkovaný".