Špeciálny týždeň na výstave Cosmos Discovery v bratislavskej Inchebe

Bratislava 12. mája (OTS) - Neváhajte a príďte načerpať nové vedomosti, ale zároveň sa aj zabaviť a príjemne stráviť svoj voľný čas. Posledná šanca už len do 2. júla!Od pondelka 15. mája do piatka 19. mája na všetkých čaká špeciálnyso špeciálnou cenou vstupenky za 8€. Príďte si vychutnať prehliadku najzaujímavejších udalostí zo sveta kozmonautiky. Výstava je rozdelená do 10 galérií, v ktorých uvidíte viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, prechádzajúce modely orbitálnych staníc či unikátne dobové dokumenty. Na výstave sa zároveň môžete tešiť na “slovenskú stopu”, v ktorej nechýba prvá a druhá slovenská družica skCUBE, prepeličí inkubátor či osobné predmety nášho 1. slovenského kozmonauta Ivana Bellu.Užiť si môžete aj zábavnú zónu Cosmoscamp, ktorá bola rozšírená o ďalšie atrakcie a patrí medzi veľké lákadlo nielen pre najmenších. Vyskúšať si môžete výcvik kozmonautov či najmodernejšie 3D technológie.K dispozícii aj Audiosprievodca - možnosť stiahnuť cez QR kód priamo do mobilného telefónu a počúvať tak výklad v slovenskom, anglickom, maďarskom a nemeckom jazyku. Aplikácia je prístupná malým aj veľkým návštevníkom zadarmo priamo na stránke výstavy Otváracie hodiny výstavy : PO-NE 09:00-20:00, pokladňa otvorená do 18:00. Výstava potrvá už len do 2. júla, preto prehliadku neodkladajte a naplánujte si jej návštevu.Viac informácií na www.cosmosbratislava.sk Video k výstave: