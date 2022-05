Bratislava 15. mája (TASR) - Mladá slovenská džezová speváčka a skladateľka Ester Wiesnerová vydáva album Blue Journal. Absolventka prestížnych škôl Berklee College of Music a New England Conservatory v Bostone, ktorú v roku 2015 zaradil magazín Forbes do kategórie 30 under 30, sa po hudobných začiatkoch v USA zásluhou "korony" vrátila na Slovensko a v čase lockdownov doma dokončila a s medzinárodnou skupinou nahrala skladby na svoj autorský debut. Na albume Blue Journal je jedenásť introspektívnych skladieb, ktoré Ester sama skomponovala, zaranžovala a naspievala. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



"Od osemnástich rokov som bola vystavená takému množstvu kultúr, že som sa začala pýtať, aká je moja skutočná identita. Najprv som odišla z Európy a vhupla do americkej kultúry a anglického jazyka. Už počas štúdia som spolupracovala s ľuďmi z rozličných krajín, neskôr som pracovne cestovala po svete, štyri mesiace žila a vyučovala na vysokej škole v Ázii. Svoje myšlienky som si začala zapisovať do modrého zápisníka, a tak začali vznikať prvé texty pre album Blue Journal," povedala o vzniku skladieb Ester.



V čase príprav a nahrávania albumu platili prísne obmedzenia pre cestovanie, ale Ester sa podarilo získať všetky potrebné povolenia a hudobníci tak mohli pricestovať do jej rodného mesta. V dome jej rodičov v Partizánskom päť dní skúšali a pripravovali sa na nahrávanie, ktoré sa uskutočnilo v rakúskom štúdiu Wavegarden.



Medzinárodná zostava, v ktorej hrá na saxofón a klarinet Sam Knight z Veľkej Británie, na špeciálnu elektro-akustickú harfu Charles Overton z USA, na perkusie Kan Yanabe z Japonska, na kontrabas a basgitaru Michal Šelep zo Slovenska, to zvládla za štyri dni.



Album Blue Journal vychádza 20. mája s netradične výtvarne a dizajnovo poňatým obalom. Je to skutočný ručne vyrábaný zápisník, ktorý obsahuje CD, texty, fotografie a priestor na vlastnú kreatívnu realizáciu pre každého.



Ku skladbe Where Are You Now vzniklo lyric video a k skladbe Sinking Deep, ktorá album Blue Journal otvára, nakrútil videoklip filmár Lukáš Marhevka. Do života album Blue Journal uvedie Ester počas koncertného turné v deň jeho vydania 20. mája v bratislavskom Teatro Colorato.





Sinking Deep klip: