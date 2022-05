Speváčka Alexandra debutuje singlom Out Of My Head

Bratislava 6. mája (TASR) - Speváčka Alexandra, celým menom Alexandra Tkáčová, je dvadsaťročná Prešovčanka, ktorá sa popri štúdiu na univerzite začína naplno venovať hudobnej dráhe. Štartuje ju singlom a videoklipom Out Of My Head. Skladba vznikala postupne od leta 2021. Autorom hudby je Juraj Kováč, melodickú linku a text napísala Alexandra. O produkciu, mix a mastering sa postarali Stano Čorej a Randy Gnepa z BASEMENT studio. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



„Text skladby Out Of My Head reflektuje nedávne obdobie môjho života, akýsi zlom v dospievaní, keď som mala pocit, že neviem ani na chvíľu nájsť rovnováhu a všetko prudko skákalo z extrému do extrému. Veľmi zlé momenty sa striedali s veľmi peknými a ja som mala pocit, že to nezvládam. To, že som z toho sformulovala nejaké dielo, pre mňa nepriamo znamenalo aj istý druh terapie a vyrovnania sa s niektorými vecami. Som rada, že som to dala v texte zo seba von,” uviedla pre médiá speváčka.







Skladba má elektronickú produkciu, ale je v nej aj zvuk živých nástrojov, podieľajú sa na nej Miloš Humeník (gitara), Miro Szirmai (perkusie), Lukáš Fabián (bicie), Stanislav Čorej (basgitara) a Maťo Jeriga (sláčikové nástroje). Sprievodné vokály spolu s Alexandrou nahrala Diana Dunčková.



Videoklip k skladbe Out Of My Head sa nakrúcal vo februári 2022 v ateliéri AudioOne v Prešove. Priestory a techniku zabezpečili Slavo Tokár a Luky Križan. Kameru a réžiu si rozdelili Daniel a Adrián Jenčovci z CubeArt Pictures, Zábery, ktoré sa nakrúcali v ateliéri, sú doplnené naturálnejšími nočnými obrazmi z exteriéru, ktoré dobre dokresľujú dualitu, na ktorú text piesne naráža.