VIDEO: Speváčka Andy Lou prichádza s novým singlom Rúž
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Speváčka Andy Lou predstavuje nový singel s neodolateľným názvom Rúž. Interpretka Andrea Loužecká, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Andy Lou, má za sebou viaceré hudobné úspechy, ako aj pôsobenie v súťaži Česko Slovenská Superstar, neskôr v roku 2020 sa stala víťazkou 36. ročníka súťaže Košický zlatý poklad. TASR o tom informoval PR manažér Róbert Gajdoš.
Po úspešnom singli Obavy, ktorý sa venoval vnútornému napätiu a hľadaniu rovnováhy vo vzťahoch, vydáva Andy skladbu Rúž ako silné pokračovanie osobného i umeleckého vývoja. Andy touto piesňou opäť dokazuje, že vie spojiť osobnú výpoveď so silným popovým zvukom. Rúž je hymnou pre každého, kto si prešiel sklamaním, ale nestratil sám seba. Speváčka cez text odhaľuje vnútorný prerod, od bolesti a pochybností po jasné nie a slobodu.
„Touto piesňou chcem priniesť do slovenskej popovej scény nový manifest ženského sebavedomia. Singel Rúž je nekompromisná výpoveď o náročnom vzťahu a oslobodzujúcom rozhodnutí prestať sa ospravedlňovať sebe aj iným. Rúž nie je len o rozchode s manipulátorom, je o tom, čo príde po ňom - uzdravenie, sloboda a hrdosť,“ hovorí speváčka.
Skladba prináša nielen silnú emóciu, ale aj výrazné hudobné i zvukové spracovanie producenta Maxxa Mikloša, ktoré zapadá do modernej popovej produkcie, celé posolstvo piesne dotvára videoklip Samuela Stračinu.
