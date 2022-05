Speváčka Ava Max vydala nový singel Maybe You're The Problem

Bratislava 8. mája (TASR) – Americká speváčka Ava Max (1994, rodným menom Amanda Koci) sa na novom singli mení. Speváčka, ktorú časopis Forbes v roku 2021 zaradil na prestížny zoznam 30 pod 30, vydala nový singel. Pieseň Maybe You're The Problem je prvou ukážkou z chystanej druhej platne. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.







Producenti Cirkut a Jonas Jeberg tentoraz hľadali inšpiráciu v dance rockovej hudbe 80. rokov. Premenou prešiel aj imidž speváčky, jej hlavu teraz zdobia ohnivo červené vlasy. Je aktuálne 50. najpočúvanejším interpretom planéty na Spotify a teší sa aj úspešnej spolupráci s tanečným producentom Tiestom. Ich temný "banger" The Motto je žiadanou skladbou aj u nás.