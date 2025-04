Speváčka Emma Llure predstavuje skladbu Strácam sa ti

Bratislava 14. apríla (TASR) - Speváčka Emma Llure prichádza s novou verziou svojej februárovej piesne Melodráma. Nový singel Strácam sa ti, ktorý vyšiel 11. apríla spolu s videoklipom, je akustickou premenou pôvodnej skladby, no s úplne odlišným emocionálnym nábojom. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Sulovská.



„Už dlho som chcela vytvoriť song, ktorý vás pri počúvaní donúti pozerať do steny a bezdôvodne myslieť na lásku spred rokov, ktorá trvala možno týždeň,“ povedala speváčka.



Kým pôvodná verzia Melodrámy bola plná ohnivých, ženských emócií, ako ju opisuje samotná speváčka, akustická verzia prináša intímnejší pohľad - melancholický a osobný.



„V akustickej verzii sme z hnevu urobili zlomené srdce a dali tak singlu úplne nový emocionálny náboj. Pre mňa bola osobnou spoveďou a pomyselnou bodkou,“ dodala interpretka.



Na piesni opäť spolupracovala s producentom Maxxom Miklošom, ktorý do aranžmánu pridal klavír a elektronické sláky. Práve jeho môžu fanúšikovia vidieť aj vo videoklipe. Ten sa nakrúcal v réžii Pierra Lexisa a je už zverejnený na YouTube.



Singel Strácam sa ti je ďalšou ukážkou toho, že Emma Llure dokáže vo svojich piesňach prepojiť úprimnosť, emóciu aj jemný humor a zároveň osloviť poslucháča presne tam, kde to najviac cíti. Skladba je dostupná na všetkých digitálnych platformách.