Speváčka Gigi Ann predstavuje novinku Devil in Disguise

Bratislava 21. februára (TASR) - Mladá, iba 17-ročná slovensko-anglická speváčka a skladateľka Gigi Ann prichádza s prvým oficiálnym vlastným singlom Devil in Disguise. Nahrala ho s producentom Andrejom Hruškom, ktorý na spoluprácu pristúpil okamžite po vypočutí si jej demonahrávok. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Hruška vo svojom domácom štúdiu nahral všetky nástroje a postaral sa o produkciu. Gigi je autorkou hudby aj textu a nahrala všetky vokály a spev. Skladba Devil in Disguise je reflexiou na pocity, ktoré vyvoláva súčasný stav spoločnosti a fakt, že posledné dva roky výrazne zmenili spôsob života aj mladým ľuďom.



„Napísala som viacerým producentom, ale najviac sme si sadli s Andrejom, pretože máme rovnaké vnímanie aj cítenie hudby. Robilo sa s ním úžasne a všetko išlo jednoducho, lebo bol nadšený pre projekt a je aj skvelý mentor. Bez Andreja Hrušku by skladba neuzrela svetlo sveta,“ hovorí o spolupráci s producentom Gigi Ann.







„Devil in Disguise som napísala už počas prvej vlny pandémie. Je to príbeh dievčaťa, ktoré zažíva pocity depresie, smútku, neistoty a úzkosti. Napriek tomu, že jeho život nie je objektívne zlý, si negatívnymi pocitmi sabotuje svoju šancu na šťastie a nevidí a nechce vidieť pozitívne stránky svojho života. Do podobnej situácie sa dostalo veľa mladých ľudí, keď im rozbehnutý život zastavila pandémia. Z negatívnych pocitov sa postupne vytvorí zlý návyk vidieť všetko okolo seba len v čiernych farbách. Zároveň chcem povedať, že každý má svoj život a životné šťastie vo vlastných rukách. Šťastie sa dostaví vždy, keď v neho uveríme a pustíme si ho do života,“ dodáva o novej skladbe speváčka.



Videoklip k skladbe Devil In Disguise nakrútil v Bratislave režisér a kameraman Dominik Janovský.