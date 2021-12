Bratislava 15. decembra (TASR) - Speváčka Ivana Regešová predstavuje vianočnú pieseň Poď domov. Text vianočnej novinky má na konte Kamil Peteraj, hudbu zložil Gabo Dušík. K piesni už vznikol aj videoklip, ktorý sa nakrúcal pod stromčekom v zasneženej Bratislave. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Je to presne rok, čo sme sa stretli s Kamilom Peterajom pri nahrávaní relácie, kde sme obaja vystupovali ako hostia. Kamil mi spomenul, že majú s Gabom Dušíkom v talóne skladbu, na ktorú doteraz nenašli vhodného interpreta. A tak sa pieseň Poď domov dostala ku mne a okamžite ma oslovila. Nielen chytľavou melodickou linkou a zaujímavou harmóniou, ale, samozrejme, aj krásnym textom. Veď, kto iný by mohol napísať tak poetický a emotívny vianočný text, ak nie Kamil Peteraj. Som rada, že sa nám pieseň podarilo vydať presne do roka a do dňa, keď mi ju Kamil poslal,“ hovorí Regešová.







„Občas sa v pope stáva taká vec, že autorom chýba interpret a interpretovi zasa pesnička. Toto je ten prípad. Ivanka dostala pesničku v klavírnej verzii a po čase poslala demo, ktoré vyzeralo nádejne. Celý song si manažovala sama, je veľmi šikovná, mne sa táto podoba pesničky páči,“ doplnil Peteraj.



Na vianočnej novinke spolupracovali hudobníci Slavo Solovic, Pavol Kvassay a Peter Graus. Za hudobným aranžmánom skladby stojí Peter Graus, ktorý spolu s Tomášom Zubákom a ich Creative Music House zastrešili skladbu aj producentsky.



O klip k novinke sa postaral režisér Filip Kormaňák, ktorý zachytil dokonalú vianočnú atmosféru. Nakrúcalo sa dokonca v zasneženej Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.



„Nakrúcalo sa mi super. Točili sme vo vianočne vyzdobenom priestore, ktorý nám navodil domovskú atmosféru. A rozhodli sme sa časť klipu natočiť aj v exteriéri, a to na Hviezdoslavovom námestí pred Slovenským národným divadlom, kde stojí krásne ozdobený stromček,“ uzatvára Ivana.



Speváčka Ivana Regešová sa dostala do povedomia divákov vďaka šou Tvoja tvár znie povedome, Let's Dance, Chart Show či Zlaté Časy a ako sólistka Orchestra Gustava Broma. Ivana sa spevu venuje celý život a dlhé roky pôsobila v zahraničí.