Bratislava 1. novembra (TASR) - Speváčka Karmen Pál-Baláž predstavuje novú skladbu Zázrak. Hudbu zložil Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj, producentom piesne je Adam Ilyas Kuruc.



"Touto skladbou by som chcela poslucháčov preniesť do sveta nekonečna, až ku hviezdam, do vesmíru, kde sa dejú zázraky. Treba v ne veriť, prídu nečakane a v tú správnu chvíľu," uviedla pre TASR Karmen.



Speváčka opisuje svoje pocity k piesni, s vydaním ktorej už nechcela viac čakať. "Veľmi som si priala, aby to už bolo vonku, aby ste to mohli počúvať, tak som sa rozhodla vypustiť to do sveta. Súčasťou novej skladby Zázrak je aj lyric video s éterickým vizuálom. Po dvoch vydaných videoklipoch v tomto roku nový singel Zázrak zatiaľ vydávam s lyric videom. Do budúcna plánujem aj videoklip k tejto piesni, ktorý mám už do detailov vysnívaný. Verím, že sa mi čoskoro podarí prejsť aj k realizácii vizuálu a že skladba poteší poslucháčov zatiaľ takouto formou," doplnila Karmen svoje pocity.



Zároveň si pochvaľuje vydarenú spoluprácu skúsenej trojice autorov Peteraj, Kavulič a Kuruc. "Pri práci s týmto tímom mám vždy srdce na mieste. Viem, že to bude stáť za to a že všetko do seba pekne zapadne. Som rada, že naša spolupráca pokračuje a že si rozumieme. Všetko sa deje z nejakého dôvodu, ako aj to, že sa naše cesty náhodne stretli, aby sme mohli tvoriť takéto songy," dodáva Karmen.







Zázrak lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=p3szdUAMISs