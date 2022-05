Bratislava 12. mája (TASR) – Debutant na slovenskej hudobnej scéne, speváčka Klaudia Vens predstavuje nový singel Žijem z pripravovaného albumu. Videoklip, v ktorom dominujú retro prvky, bol natočený vo FZG štúdiu v Prahe, ktorá je speváčkiným druhým domovom. Prevládajú v ňom výrazné farby a optimistická nálada. Na domácej scéne je to jedna z prvých skladieb, ktorá výraznejším spôsobom reflektuje na vo svete stále populárnejší modern/retro štýl, ku ktorého najznámejším predstaviteľom patrí napríklad The Weekend. TASR o tom informovala PR manažérka Michaela Salajová.



Producentsky skladbu aj celý album zastrešili poprední domáci producenti Jimi Cimbala a Zoli Tóth z produkčnej spoločnosti Randal Group. "Spoluprácu s týmto produkčným tímom si veľmi vážim, a to nielen po stránke profesionálnej, ale i ľudskej. Je to určite dobrá a obohacujúca skúsenosť a okrem skladieb si odnášam aj mnoho nových vedomostí," uvádza Vens, ktorá je na albume zároveň aj väčšinovým autorom hudby a textov.



Skladba dostupná na všetkých streamovacích platformách je výsledkom spolupráce s autorom hudby Bulatom Yanyshevom. Fanúšikovia speváčky sú s ňou v dennom kontakte prostredníctvom sociálnych sietí.