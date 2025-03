Pieseň od Gombitovej v rockovom šate: LeRa prespievala Vyznanie

Bratislava 18. marca (TASR) - Speváčka Lenka Rakárová, vystupujúca pod umeleckým meno LeRa, odela do rockového šatu legendárny hit Mariky Gombitovej Vyznanie. Skladba Janka Lehotského s textom Kamila Peteraja je v rockovej verzii primárne určená na koncerty. LeRa dúfa, že bude patriť k piesňam, ktoré nabudia publikum. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Spresnila, že za vznikom novej coververzie stojí kuriózny príbeh. LeRa vyzvala fanúšikov na sociálnych sieťach, aby jej napísali, ktorú známu pieseň by radi počuli v rockovej úprave. Najviac hlasov dostalo práve Vyznanie. "Prekvapilo ma to a bolo mi hneď jasné, že mi kamoši zámerne nadelili takú spevácku výzvu. Na rozsah aj na výraz je to naozaj veľmi náročná pieseň," komentovala voľbu speváčka.



Krátko po výbere skladby sa stretla so svojou kapelou a pustili sa do práce. Výsledkom je nová verzia Vyznania s moderným aranžmánom, ktorá má potešiť nielen rockových fanúšikov. "Bavilo nás to a čím viac proces tvorby tejto výnimočnej piesne postupoval po hudobnej stránke, tým viac som sa tešila na nahrávanie spevov. Samozrejme, mala som predtým rešpekt," priznáva LeRa. Nakoniec sa jej podarilo naspievať skladbu na prvý pokus. "Vďaka tomu znie tak autenticky a prirodzene, že sme už do nej nenahrávali žiadne vokály a harmónie. V našom Vyznaní sme tak chceli zanechať tú prvotnú človečinu a atmosféru," dodáva speváčka.



Pieseň Vyznanie má pre LeRu zvláštny význam aj preto, že stvárňuje jednu z hlavných ženských úloh v rovnomennom muzikáli režiséra Jána Ďurovčíka.



Videoklip k piesni natočila LeRa so svojimi hudobníkmi vo vlastnom štúdiu, kde momentálne pracujú na novom albume. "Neviem, kedy ho vydáme. Dávať si termíny v kreatívnej tvorbe vás zbytočne stresuje. Tvoríme muziku a piesne, veľa skúšame a nahrávame a potom uvidíme, z akých songov vyskladáme ďalší album," prezradila speváčka.