Speváčka LP bude opäť koncertovať v Bratislave

Bratislava 28. mája (TASR) - Temperamentná speváčka LP sa chystá na Slovensko. Američanka talianskeho pôvodu s nezameniteľným hlasom a imidžom, autorka hitov pre hviezdy ako Rihanna, Celine Dion, Rita Ora či Backstreet Boys, bude koncertovať v Bratislave 12. júla 2022 v NTC aréne. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová. Fanúšikovia LP sa môžu tešiť na jej hity Girls Go Wild či Lost On You v live verzii.



LP, vlastným menom Laura Pergolizzi, prerazila v roku 2017 práve spomínaným hitom Lost On You, v hudobnej branži bola však hviezdou už roky predtým. "Je totiž talentovanou a úspešnou autorkou hitov megahviezd ako Rihanna, Rita Ora, Celine Dion, Christina Aguilera, Cher či Backstreet Boys. Po rokoch písania skladieb pre iných sa LP rozhodla pre vlastnú spevácku kariéru a oplatilo sa," dodáva Turnerová k speváčke, ktorej hity ako Lost On You, Girls Go Wild, The One That You Love, ale aj jej novinka The One That You Love, patria medzi stálice rádiových playlistov rádií.







"Sympatická LP si podmanila aj internet. Len skladba Lost On You má na konte viac ako miliardu vypočutí, každý mesiac si jej skladby na Spotify pustí 4,5 milióna ľudí a na YouTube si jej skladby vypočuje každý deň viac ako 2,6 milióna fanúšikov," uzavrela Turnerová.







LP na Slovensko v júli 2022 pricestuje po štvrtý raz. Jej vystúpenia na festivale Pohoda a prešovskom Dobrom festivale mnohí označovali za najlepšie koncerty leta. A z jej bratislavského koncertu v roku 2019 sa tešili tisícky nadšených fanúšikov.