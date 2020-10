Speváčka Lucia Gibarti prichádza s novým videosinglom Winner

Bratislava 1. októbra (TASR) - Talentovaná speváčka Lucia Gibarti, ktorej tvár a najmä hlas pozná Slovensko z účinkovania v kapele Hrdza, prichádza so sólovým projektom, diametrálne odlišným od folklóru, ktorému sa speváčka doposiaľ primárne venovala. Pieseň s názvom Winner zložila spolu s Andrejom Karlíkom. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



„Nemením žáner, iba sa venujem ďalšiemu, ktorý mi je srdcu blízky. Vždy som vedela, že chcem okrem spevu aj tvoriť autorské skladby. Neškatuľkujem sa do jedného žánru,“ uviedla pre médiá Lucia Gibarti.







Názov novinky – Winner - napovedá, že Lucia pri svojom debute stavila na anglický jazyk, ktorý umocňuje atmosféru zahranične znejúceho zvuku. „Snažila som sa trefne nadviazať na prvotnú myšlienku textu. Pieseň je o vlastných víťazstvách. Aj keď často zlyhávame, vždy dokážeme vzísť ako víťazi z vlastných bojov, ak to naozaj chceme. Sila vôle je veľká vec a schopnosť nevzdávať sa v ťažkých chvíľach ešte väčšia. Čo sa týka zmeny zo slovenčiny, na ktorú sú u mňa ľudia vďaka kapele Hrdza zvyknutí, nejde o trvalú zmenu, pretože v blízkej budúcnosti plánujem okrem anglických skladieb aj slovenské,“ dodala speváčka.



Pesnička sa dočkala i vizuálnej podoby. O kameru, strih a produkciu sa postaral filmár a výtvarník Tomáš Telepák. Zábery kapely sprevádzajúce Luciu Gibarti, spievajúcu v rôznych exteriéroch aj interiéroch, pretkávajú zábery na tému víťazstva. Vo videoklipe ju znázorňuje scéna hádky speváčky a jej manažéra, ktorý sa ju snaží zmanipulovať, dostať do nekomfortnej situácie. Dejovú líniu ukončuje záber príchodu speváčky na javisko s úsmevom a s pocitom víťazstva nad sebou samou. „Táto scéna zobrazuje, že som nepodľahla a že úsmev a hudba je práve to, čo chcem ľudom odovzdávať,“ doplnila Lucia Gibarti.