Speváčka Madonna podporila divadelný projekt detí z Kampánie

Rím 17. augusta (TASR) - Americká popová superstar Madonna v piatok oslávila svoje 66. narodeniny súkromnou prehliadkou archeologického parku v Pompejách, kde si pozrela aj vystúpenie skupiny tínedžerov zapojených do divadelného projektu organizovaného archeoparkom pre mládež z miestnych sociálne slabších rodín.



Juhotaliansky región Kampánia, kam patrí aj novodobé mesto Pompei, totiž zápasí s relatívne vysokou mierou predčasného ukončenia školskej dochádzky, s vysokou nezamestnanosťou a migráciou mladých ľudí.



Archeologické múzeum neskôr informovalo, že Madonna sa rozhodla podporiť divadelný projekt, nazvaný Sogno di Volare, a poskytnúť mu financovanie počas celého roka 2024/25.



Organizátori uviedli, že do projektu, ktorý prebieha už štvrtý rok, sa zapojilo približne 300 tínedžerov a detí, pričom sú z nich herci, hudobníci i spisovatelia.



Po tohtoročnej premiére vo veľkom divadle v Pompejách súbor absolvoval turné v Bologni a Ravenne, pričom na jeseň je naplánované predstavenie vo Vicenze.



Hra pre budúcu sezónu ešte nie je vybraná, ale pravdepodobne pôjde o komédiu od antického autora komédií Aristofana. Ako býva v projekte zvykom, jeho text deti obohatia o svoje skúsenosti či vtipné repliky v neapolskom nárečí.



Madonna, ktorej predkovia pochádzajú z jadranského regiónu Abruzzo a emigrovali do USA, dovolenkuje v Taliansku pomerne často, doplnila DPA.



Svoj tohtoročný týždňový pobyt v Taliansku Madonna začala výletom do letoviska Portofino, kde bola hostkou návrhárov Domenica Dolceho a Stefana Gabbana - tvorcov značky Dolce & Gabbana.