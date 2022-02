Speváčka Natália predstavila novú skladbu Tí, čo snívajú

Bratislava 16. februára (TASR) – Speváčka Natália Grünwald predstavila novú skladbu s názvom Tí, čo snívajú. Hudbu s Natáliou napísal a zaranžoval Peter Šíma, text napísal Miro Jurika. Tento tím pracuje aj na ďalších skladbách. TASR informovala PR manažérka Michaela Salajová.



Natália Grünwald, ktorá sa úspešne pohybuje na poli on-line biznisu, si po rokoch plní svoje detské sny a chystá vlastný album. Našla si učiteľku spevu a začala tvrdo trénovať. Oplatilo sa to, odišla spievať do Japonska, na Tenerife, do Nemecka, Švajčiarska a neskôr aj do Karibiku. Medzitým sa pokúšala preraziť aj na slovenskej scéne. Absolvovala súťaž Deutchland sucht den Superstar, v ktorej sa dostala pomerne ďaleko.







„Bola to pre mňa úžasná skúsenosť a vtedy som si uvedomila, že patrím na pódium, musím spievať a dávať ľuďom silu a energiu cez moje skladby. V čase, keď som bola mamou na plný úväzok, som opäť začala pociťovať silnú túžbu prejaviť sa. Chcela som mať niečo svoje, tvoriť a vyvíjať sa,“ hovorí speváčka.



„Minulý rok som si povedala, že nahrám album. Nevedela som ako, s kým, ani kedy to bude, no bola som rozhodnutá, že teraz už určite musím nahrať album. Kamarát mi dal kontakt na Peťa Šímu, dohodli sme si spoluprácu a začali pracovať na prvých skladbách,” dodala Natália.