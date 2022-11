Speváčka Radka Križanová predstavila pieseň Vianočná rozprávka

Bratislava 30. novembra (TASR) - Speváčka Radka Križanová vydala v týchto dňoch pieseň Vianočná rozprávka. Prichádza s ňou po piesňach Vánok a To, co znám. TASR informovala PR manažérka Michaela Salajová.



"Nech každý človek nájde to, po čom jeho duša prahne, a uvidí to množstvo krás," spieva Radka vo svojej Vianočnej rozprávke. Práve toto posolstvo prináša nádych pozitívnych myšlienok a radosti do občas neľahkých dní, ktoré však takisto patria k životu. Vianočná rozprávka je už treťou autorskou skladbou Križanovej.



Text a hudbu napísala speváčka sama, skladbu produkoval Jimi Cimbala z Randal Group Production. "Mojím zámerom nebolo napísať silou-mocou niečo vianočné. Prišlo to naozaj úplne prirodzene, keď som si pred rokom len tak hrala na klavíri. Bol už november, vo vzduchu bolo cítiť blížiacu sa vianočnú atmosféru a mne napadol prvý motív melódie. Hudbu som zložila okamžite a na druhý deň som len dokončila text," uviedla speváčka.







Na nahrávanie v štúdiu si však niekoľko mesiacov počkala a Vianočnú rozprávku vydáva až tento rok. "Minulý rok by som to už nestihla, tak som si skladbu odložila na tieto Vianoce. Nechcela som sa dostať pod tlak a najmä som si to chcela vychutnať," dodáva Radka.



Pieseň vychádza spolu s animovaným rozprávkovým videoklipom, ktorý pripravil Adam Janečko zo štúdia Creativum. "Keďže je samotná pieseň rozprávková, chcela som, aby aj klip podporil túto tému," doplnila speváčka.



Radka Križanová sa narodila 20. augusta 1991 v Bojniciach. Vyštudovala žurnalistiku a aj keď sa novinárčine venuje dodnes, získala si ju hudba. Súťažila v prvom ročníku Hlasu Česko Slovenska, kde spievala v tíme Michala Davida. V súčasnosti je speváčkou kapely Stay Tuned, okrem toho úzko spolupracuje s gitaristom Romanom Mečiarom či klaviristom Zdenkom Huszárikom. Účinkuje aj v projekte ABBA Symphonic Show so sprievodom symfonického orchestra na Slovensku aj v Čechách.