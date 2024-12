Bratislava 10. decembra (TASR) - Speváčka Teri Čikoš predstavuje video k vianočnej skladbe Spievam, zložila ju s mamou Brigitou Szelidovou. V štúdiu Kupec Records ju nahrala s päticou muzikantov Martin Wittgruber (hammond), Pišta Lengyel (gitara), Igor Ajdži Sabo (bicie), Martin Gašpar (basgitara) a Juraj Kupec (gitara). TASR informoval manažér Jozef Šebo.



Skladba Spievam vyšla aj na albume Dievča v októbri 2022 v trocha inom šate. "Pre mňa mala vždy trochu vianočný nádych. Je to moja prvá vianočná skladba a veľmi sa z nej teším. Doma nám bude vyhrávať určite celé sviatky," uviedla Teri.







"Už ako malá som snívala o tom, že raz vydám album. Nečakala som, že sa to stane tak skoro. Pracovalo na ňom veľa skvelých ľudí a urobili sme ho najlepšie, ako sme vedeli. Album je o mojich myšlienkach, pocitoch, príhodách, ale aj o tom, ako vnímam ľudí a svet okolo. V textoch rozoberáme rôzne témy, ale tou hlavnou je láska. Nielen tá romantická, ale aj láska k domovine, rodine, prírode či k hudbe. Pri skladaní piesní a textov som sa snažila písať tak, aby sa so mnou vedeli ľudia stotožniť. Aby v skladbách vedeli nájsť kúsok svojho vlastného príbehu a aby si so mnou vedeli na koncertoch aj zaspievať," dodala.



Terézia Čikošová, umeleckým menom Teri Čikoš, vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave a aktuálne študuje na Vysokej škole múzických umení. Profesionálnu kariéru odštartovala v roku 2019 debutovým singlom Letná, ktorý jej zložila a produkovala speváčka Jana Kirschner.