Spevácky zbor Lúčnica nahral diela A. Albrechta a P. Martinčeka

Bratislava 22. februára (TASR) - Spevácky zbor Lúčnica prichádza s novým titulom Albrecht/Martinček. Nahrávku diel Alexandra Albrechta a Petra Martinčeka realizoval pod taktovkou dirigentov Martina Leginusa a Leoša Svárovského, so Štátnym komorným orchestrom Žilina a mezzosopranistkou Janou Kurucovou. "Nahrávka je zároveň prvým titulom súboru, ktorý vychádza pod značkou vydavateľstva Real Music House," TASR o tom za vydavateľa informoval Robert Pospiš.



"Skladby na tomto albume, Omša C Dur Alexandra Albrechta a Symfónia č. 4 'In Memoriam Milan Rastislav Štefánik' Petra Martinčeka, boli nahrané štúdiovo a vydané na CD po prvý raz. Ide teda o 'world premiére recordings'," hovorí Marián Turner, generálny riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica, a k dramaturgii albumu dodáva: "Druhou výnimočnosťou je to, že ide o opusy dvoch významných slovenských skladateľov, ktorých umelecká výpoveď má okrem hudobnej, aj silnú duchovnú, respektíve filozofickú, historickú i spoločenskú hĺbku."



Oboch autorov, aj keď pochádzajú z rozdielnych časových období a spoločenských pomerov, spája Bratislava. Svoje diela v nej skomponovali s odstupom 110 rokov. Albrecht v roku 1903 a Martinček v roku 2013.



Albrecht skomponoval Omšu C Dur ešte ako poslucháč bratislavského Kráľovského maďarského katolíckeho gymnázia pri Klariskách. Podľa Pospiša je to dielo mladícke, ktoré však získalo už v dobe svojho vzniku veľkú pozornosť: "Albrechtovi pomohlo nielen k neskorším štúdiám na akadémii v Budapešti, ale vďaka nemu mohol, ako hudobne najzdatnejší študent, hrávať na organe počas spoločných gymnaziálnych bohoslužieb. Túto čestnú funkciu pred ním zastávali hudobní velikáni ako Béla Bartók, či Ernö von Dohnányi."



Martinček vytvoril svoju 4. symfóniu už ako skúsený profesionál, hudobne ňou oslávil spoluzakladateľa prvého československého štátu, diplomata, politika, vedca, spisovateľa, cestovateľa i filozofa, generála M. R. Štefánika. "Silu jeho historického odkazu pretlmočil sugestívne pôsobiacimi orchestrálnymi témami, postavenými na originálnych minimalistických postupoch. Rovnako zaujímavé sú aj náročné vokálne pasáže, obsahujúce metaforické verše Francúza Guillauma Appollinaira a Angličana Williama Ernesta Henleyho. Tie v okrajových častiach symfónie spievajú sólistka a spevácky zbor," poznamenal Turner k novinke lúčničiarskeho speváckeho zboru. Tá oficiálne vychádza len pár dní po úmrtí Petra Martinčeka, ktorý zomrel 14. februára. "Mala to byť hudobná oslava. Teraz sa však z novinky stala spomienka na veľký talent slovenskej vážnej hudby," dodal Pospiš.