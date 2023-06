Spevák a raper Taomi vydáva album Echinacea

Bratislava 1. júna (TASR) - Po takmer trojročnej odmlke predstavuje spevák a raper Taomi svoj doposiaľ najväčší a najosobnejší hudobný počin Echinacea, ktorému predchádzali dva úspešné single Ty (Tomáš) a Kúsok mňa. Štrnásťtrackový album sa vyníma najmä svojou energickosťou a multižánrovosťou, pričom raper ho oficiálne predstaví 7. júna v Bratislave. TASR o tom informovala PR manažérka Kristína Polerecká.



Hudobný projekt Echinacea mapuje posledné tri roky umelcovho života, od vydania jeho posledného albumu v roku 2020 až po súčasnosť. "Bol to obraz samoty a prihovárania sa samému sebe. Snažil som sa to poňať v pozitívnom slova zmysle," vysvetľuje Taomi tvorbu nového albumu. Na novinke sa okrem piesní rôznych žánrov objavujú aj mená známych hudobníkov ako Gleb, Samey, Katarzia či Laris Diam.



Éru novej hudby a oznámenie albumu odštartoval pilotný singel Ty (Tomáš), ktorý Taomi zložil ešte počas horúcich dní minulého leta. Skladba sa dočkala aj zaujímavého vizuálu, v ktorom sa prvýkrát objavil motív tzv. spikes. Tie v hmatateľnej podobe predstavujú módny doplnok nápadne pripomínajúci kvet echinacea a s Taomim sa o tento nápad postaral začínajúci dizajnér Alex Achberger.



"Chceli sme vymyslieť jednoduchý, špecifický a zapamätateľný objekt k celému albumu. Zo všetkých návrhov nám to krásne sadlo k názvu Echinacea, pretože spikes nápadne pripomínajú kvet na mojej hlave. Symbolizujú čistotu a intuíciu, ktorú si nosíme v sebe," dodáva Taomi.