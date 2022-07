VIDEO: Spevák a skladateľ Matej Smutný vydal debutový album Aura

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenský spevák, skladateľ a multiinštrumentalista Matej Smutný vydáva debutový album s názvom Aura. Ide o jeden z prvých, ak nie úplne prvý slovenský album, nahraný v priestorovom formáte Dolby Atmos, čo je jeden z najväčších prelomov vo vývoji počúvania hudby. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album ponúka 11 piesní, sú nimi Fly No More, Magentic Clouds, In My Head, Somebody, Heal U Up, Scrolling In The Night, Words U Say, By My Side, Friends, Sister a We Don't Cry. Nahrával sa v štúdiách Gilkicker studios, LVGNC studios, SPK audio a Môlča records. Výsledný Dolby Atmos mix dostal na starosť Matt Hyde (Abbey Roads).







Matej si získal pozornosť už vďaka svojmu debutovému singlu Psycho Love, ktorý bol úspešne hraný v slovenských a českých rádiách a neskôr vydal vydarené piesne Fairytale, Elixír a Words U Say. "Moju hudbu si raz bude spievať celý svet," odvážne tvrdí Matej po vydaní debutového albumu.



"Samotné slovo aura je definované ako farebné energické pole, ktoré sa nachádza okolo každého objektu na svete, ale nedokáže žiariť tak silno, aby bolo pozorovateľné voľným okom. Ak však ľuďom pripomenieme, že nejaká aura existuje, začnú ju cítiť alebo vnímať akýmkoľvek iným spôsobom. Náš prvý debutový album sme tak metaforou nazvali práve preto," vysvetľuje Matej.



Skladbu Magentic Clouds, ku ktorej Matej natočil nový videoklip, napísal v Kanade počas covidových opatrení. "Každé ráno pri behaní som videl nádherné ružové oblaky. Keď som ten nádherný pohľad spojil s vtedajšími pocitmi o tomto svete, ktoré, priznám sa, neboli veľmi pozitívne, z môjho pera vypadla táto pieseň. Myslím si, že videoklip, ktorý sme k tomu natočili, dokáže perfektne vystihnúť pocity, ktoré mnou vtedy pretekali," dodáva spevák.