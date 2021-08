Bratislava 20. augusta (TASR) - Spevák Ed Sheeran oznámil vydanie nového albumu. Pod názvom Equals vyjde 29. októbra. Hudobník to prezradil počas livestreamu na sociálnej sieti. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Okrem základných informácií Sheeran zverejnil aj kompletný zoznam skladieb, obal a predovšetkým ďalšiu skladbu. Pieseň Visiting Hours je po singli Bad Habits druhou ukážkou z pripravovaného albumu. Spevák sa v nej vyznáva zo straty svojho austrálskeho priateľa a mentora Michaela Gudinského, ktorý zomrel v marci tento rok.







„Celkovo ide o veľmi osobnú platňu, ktorá pre mňa veľa znamená,“ prehlásil Ed Sheeran počas živého prenosu na sociálnej sieti. „Môj život sa v posledných rokoch výrazne zmenil, oženil som sa a stal sa otcom, zažil som stratu blízkeho človeka. A nad týmito témami v nových nahrávkach premýšľam. Equals vnímam ako album, na ktorom som dospel,“ uviedol spevák.



Ako nedávno Ed priznal, piesne napísal v priebehu štyroch rokov, ktoré nasledovali po vydaní fenomenálne úspešnej platne Divide. V tomto období tiež vydal koncepčný mixtape No. 6 Collaborations Project (2019) s radom hostí (Bruno Mars, Stormzy, Eminem, Justin Bieber, Cardi B), absolvoval dlhé turné, oženil sa s bývalou spolužiačkou Cherry Seaborn a stal sa šťastným otcom.







Väčšinu nových skladieb albumu Equals koprodukoval Fred Gibson známy ako Fred Again a tiež Johnny McDavid, s ktorým Sheeran pripravoval nahrávku Divide. Medzi ďalšími spolupracovníkmi sú napríklad Steve Mac, pesničkár Foy Vance alebo Edov brat Matthew.



Na albume Equals nájdeme skladby Tides, Shivers, First Times, Bad Habits, Overpass Graffiti, The Joker And The Queen, Leave Your Life, Collide, 2step, Stop The Rain, Love In Slow Motion, Visiting Hours, Sandman a tiež Be Right Now.