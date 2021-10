Spevák Ed Sheeran vydal nový album Equals

Bratislava 30. októbra (TASR) - Spevák Ed Sheeran má nový album. Vydanie platne Equals je jednou z najväčších hudobných udalostí roku 2021. Zároveň hudobník zverejňuje videoklip k tretiemu oficiálnemu singlu Overpass Graffiti. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Novinka, ktorú Sheeran označil symbolom =, zachytáva intímne momenty a udalosti všedného života a povyšuje univerzálne zážitky na vyššiu úroveň. Hudobník sa na ploche 14 skladieb vyrovnáva so všetkým, čo mu život v posledných štyroch rokoch priniesol.



„Oženil som sa, stal sa otcom, zažil stratu,“ vyhlásil ryšavý spevák nedávno. „Equals vnímam ako album, na ktorom som dospel,“ dodal.







Zvukovo ide o pestrú zmes poskladanú z typicky sheeranovských gitarových piesní, pomalých balád aj euforických momentov s prepracovanými aranžmánmi. Väčšinu nových skladieb koprodukoval Fred Gibson, známy ako Fred Again, a tiež Johnny McDaid, s ktorým Sheeran pripravoval prelomový album Divide. Medzi ďalšími spolupracovníkmi sú Steve Mac, pesničkár Foy Vance, David Hodges, Andrew Watt, Louis Bell alebo spevákov brat Matthew.



Sheeran kolekciu nových piesní napísal počas štyroch rokov, ktoré nasledovali po vydaní predchádzajúceho albumu Divide. V tomto období tiež vydal koncepčný mixtape No.6 Collaborations Project (2019) s celým radom hostí (napríklad Bruno Mars, Stormzy, Eminem, Justin Bieber, Cardi B), absolvoval dlhé turné, oženil sa s bývalou spolužiačkou Cherry Seabornovou a stal sa otcom.



Zopakovať s Equals fenomenálny úspech poslednej radovky bude ťažké, pretože album Divide je jednou z troch najrýchlejšie sa predávajúcich platní britskej histórie s predajom v prvom týždni v prepočte vyše 672.000 kópií. V Británii ide o piaty najpredávanejší titul nového tisícročia a je potrebné pripomenúť, že na ostrovoch sa všetkých 16 piesní z albumu dostalo ihneď po vydaní do singlovej Top 20. Hudobník si toho bol určite vedomý a oba albumy od seba šikovne oddelil zmieneným mixtape projektom. Úspech prvých singlov Bad Habits a Shivers však naznačuje, že to nie je úplne nemožné.