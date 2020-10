Spevák Petr Kotvald predstavuje videoklip k piesni Brejle

Bratislava 23. októbra (TASR) - Petr Kotvald predstavuje nový videoklip ku skladbe Brejle z albumu LX, ktorý vyšiel v septembri 2019. O scenár a réžiu klipu sa postaral Milan Balkins Balek, za kamerou stál Jan Ruttner, produkčne výrobu zastrešil Petr Kostas Kostínek. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.







„To sa občas iba zdá, že dobrých správ ubudlo. Alebo o ne už nestojíme? Pozrime sa okolo seba a majme sa radi. Sme jedineční, poďme sa poznávať a očariť tým, akí sme, čo vieme a dokážeme. Svet bude hneď ružovejší. Láska okuliare má a počíta so všetkými,“ odkazuje v novom singli fanúšikom Petr Kotvald.



„Prvú klapku videoklipu sme nakrútili v štúdiu 1. marca s tým, že už len dotočíme pár záberov v exteriéri hneď, keď bude vonku viac zelene. Potom však vzali veci verejné rýchly spád a nesmelo sa nič. Zvyšné zábery sme nakrúcali nakoniec až na konci mája, v toku udalostí sme zmenili koncept klipu a zároveň sme posúvali termín jeho premiéry na lepšie časy, aby klip pôsobil pozitívne. Lenže slovo pozitívny už opäť stráca svoj pôvodný význam a nás zase začína desiť namiesto toho, aby nás tešilo. Takže, teraz je čas na to, urobiť si radosť a vidieť veci z tej lepšej stránky,“ dodal spevák.



Kotvaldov album LX je veľmi rozmanitý. Medzi dvanástimi skladbami sú popové pesničky, balady, ale i šansón či cartneyovka s prvkami country. To je nový Petr Kotvald. Výrazne akustický, trochu iný a napriek tomu stále taký, akého ho majú jeho verní poslucháči radi. Na albume sa objavujú i dve cover verzie. Pod českým názvom Jde za svou láskou sa skrýva hit speváka a skladateľa Terence TrentD'Arbyho Let Her Down Easy. Skladba Svátost lásky je zase výsledkom zaujímavej spolupráce slovenského produkčného štúdia TC Lemons s Američankou Stephanie Kay. Zvyšných desať titulov sú pôvodné skladby vrátane piesne s príznačným názvom Šedesát.