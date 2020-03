Spevák, skladateľ, dirigent a jazzman Boby McFerrin má 70 rokov

New York/Bratislava 11. marca (TASR) – Americký spevák, skladateľ, dirigent a jazzman Bobby McFerrin sa preslávil svojou spontaneitou a schopnosťou improvizácie. Úspech a uznanie mu vyniesol piaty album s názvom Simple Pleasure z augusta 1988 s veľkým hitom Don't Worry, Be Happy. V stredu 11. marca sa desaťnásobný držiteľ ceny Grammy dožíva 70 rokov.



Je známy aj ako a cappella interpret, sám na pódiu iba s hlasom, ktorý používa ako hudobný nástroj. Pred vystúpením hudobník neplánuje žiadny playlist, rozhodne sa priamo na pódiu podľa momentálnej nálady. Vďaka improvizácii je každý z koncertov originál. Sám je hlboko presvedčený, že dar, ktorý dostal, má od Boha a je jeho povinnosťou sa oň podeliť s ľuďmi. Podľa hudobnej kritiky má Bobby McFerrin obdivuhodný talent prekročiť bariéry žánru a nepotrebuje na to nič iné, len vlastný hlas.



Robert McFerrin (známy ako Bobby McFerrin) sa narodil 11. marca 1950 v New Yorku do hudobnej rodiny. Jeho otec bol prvým africkým sólistom v Metropolitnej opere a matka sopranistkou. Rodičia zabezpečili synovi vynikajúce hudobné vzdelanie. Študoval najskôr klarinet, neskôr klavír a kompozíciu. Zo začiatku vystupoval ako klavirista v sprievode kapely Astral Project a účinkoval v orchestri Herbie Hancocka a Georgea Bensona. Netají sa, že jeho hudobným vzorom bol jazzman Keith Jarrett.



Na sólovú dráhu sa Bobby McFerrin vydal ako 27-ročný, keď začal spievať bez orchestra. V roku 1977 sa totiž zúčastnil konkurzu a získal miesto speváka. Ako swingovo-jazzový a baladový spevák vystupoval v roku 1980 s populárnym jazzovým spevákom Jonom Hendricksom. Najradšej spieval bez pevných textov a dokázal s veľkou schopnosťou napodobňovať zvuky rôznych hudobných nástrojov.



V hudbe sa neustále zdokonaľoval. Zatúžil aj dirigovať symfonický orchester. Rozhodol preto pre štúdium na Tanglewoodskom inštitúte, kde bol jeho učiteľom slávny dirigent Leonard Bernstein. Prvýkrát dirigoval v deň svojich štyridsiatych narodenín Symfonický orchester San Francisca.



Skladal aj hudbu pre televízne reklamy a zložil tiež tematickú pieseň pre The Cosby Show.



Debutový album s názvom Bobby McFerrin vydal v roku 1982. O rok neskôr nasledoval album The Voice. Za rok 1985 získal dve ceny Grammy za najlepší mužský jazzový spevácky výkon a najlepšie aranžmány pre dva a viac hlasov.



Úspech a uznanie mu vyniesol piaty album s názvom Simple Pleasure z augusta 1988, na ktorom bol aj nezabudnuteľný hit Don't Worry, Be Happy. Spevák získal dve ceny Grammy za skladbu roka a najlepší mužský spevácky výkon.



Uznávaný jazzman spolupracuje so slávnymi hudobníkmi, medzi ktorými vynikajú klavirista a skladateľ, niekoľkonásobný držiteľ Grammy Chick Corea i americký muzikant, hráč na violončelo Yo Yo Ma, s ktorým nahral album s názvom Hush (1992).



V roku 1995 vydal McFerrin album Paper Music, spolupracoval na jeho výrobe s komorným orchestrom St. Paul z Minnesoty. Odzneli na ňom orchestrálne diela od Mozarta, Bacha, Rossiniho.



McFerrin získal za svoju tvorbu desať ocenení Grammy. Medzi jeho neskoršie nahrávky patria Circlesongs (1997) a VOCAbuLarieS (2010), pre ktoré čerpal z rôznych svetových hudobných tradícií, aby vytvoril minimálne sprevádzané harmonicky bohaté zborové diela. Impresionistický album Spirityouall (2013) bol poctou africko-americkým duchovným.



Prvýkrát v Bratislave vystupoval spevák v roku 1986 na Bratislavských jazzových dňoch. Na pódium si pozval aj slovenského jazzmana Petra Lipu, aby si s ním zaspieval. Samotný duet s McFerrinom označil Lipa za nezabudnuteľnú zážitok.



Druhýkrát sa McFerrin do hlavného mesta vrátil v máji 2008. Slovenské publikum si ho mohlo opäť vypočuť aj v júli 2012. Na koncerte vystúpil spolu so svojimi hosťami - americkým vokálnym triom WEBE3 a českým spevákom Danom Bártom. Samotný koncert sa niesol ako vždy v duchu improvizácie.



Jeho syn Taylor McFerrin je tiež úspešným hudobníkom, venuje sa hip-hopu.