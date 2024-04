Bojnický zámok pozýva na podujatie, ktoré prinesie aj príbeh o láske

Bojnice 26. apríla (TASR) - Príbeh o láske, zrade a pomste prináša na Bojnický zámok podujatie Strašidelný zámok s podtitulom Spiritus Mortis. Návštevníkom ho autori priblížia nielen prostredníctvom viac ako 70 účinkujúcich, ale i hudby, výtvarného umenia či tieňového divadla. Podujatie si môžu pozrieť do nedele (28. 4.) a od 4. do 8. mája.



Divadelné predstavenie sa odohráva na 28 zastaveniach počas prehliadky zámku. "Je to príbeh o láske, zrade, smrti v rámci podujatia Strašidelný zámok. Tento rok sme ho poňali trošku inak, pretože nehráme sa na strach ako taký, ale rozprávame ľúbostný príbeh, ktorý končí tragicky a je hrôzostrašný," povedal pre TASR režisér podujatia Peter Serge Butko.



Okrem hercov príbeh podľa neho priblížia videoprojekcie, ázijské tieňové divadlo, živá hudba či poézia.



PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková ozrejmila, že tento ročník podujatia je iný ako predchádzajúce. "Múzeum spolupracuje s režisérom, ktorý je pre bojnických divákov viac menej novinkou. Má veľmi zaujímavý spôsob práce s jednotlivými interiérmi, využíva svetlo a hudbu. Hudba na podujatie bola komponovaná špeciálne pre tento projekt a vyrobili ju v Srbsku. Podobne ako projekcie, ktoré budú môcť návštevníci vidieť na jednotlivých zastaveniach," priblížila.



Do projektu múzeum podľa nej zakomponovalo viac ako 70 účinkujúcich, niektorí hrajú, niektorí robia tieňové divadlo, hrajú alebo spievajú. "Ide o širokú paletu rôznych druhov umenia. Tento ročník je charakteristický tým, že ide o umenie v umení, pretože sme si prizvali viacerých umelcov, ktorí nám pomáhali so spomínanými projekciami alebo výtvarnými inštaláciami na prehliadkovej trase múzea," doplnila.



SNM - Múzeum Bojnice tento rok zvolilo tému, ktorá je trochu komplikovaná na to, aby sa vysvetľovala detskému návštevníkovi. Preto odporúča rodičom, aby na podujatie deti nevodili, uzavrela Gordíková.