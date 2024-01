Spišské divadlo má za sebou úspešný rok, prinieslo niekoľko noviniek

Spišská Nová Ves 29. januára (TASR) - Spišské divadlo (SD) má za sebou úspešný rok, 182 predstavení vlani videlo takmer 33.400 divákov. Informovala o tom hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková s tým, že okrem iného sa podarilo vďaka európskym zdrojom zrekonštruovať aj dlhodobo uzatvorené priestory divadelného štúdia. V kultúrnej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja spustili aj projekt Divadelná žiacka knižka.



Z celkového počtu návštevníkov približne 14.000 tvorili deti a tržby vlani dosiahli 233.000 eur. "Najnavštevovanejším predstavením boli Rozprávky z krivého zrkadla. Videlo ich takmer 4700 návštevníkov a úspešná hudobná rozprávka tromfla aj inscenácie pre dospelých divákov," konkretizovala Fitzeková. Najviac dospelých priaznivcov si minulý rok získala komédia Lá-á-á-ska. Predstavenie s Denisou Macalovovou Ďuratnou, Mikulášom Macalom a Marekom Majeským videlo takmer 4200 divákov. Najviac inscenácií odohrali Jozef Novysedlák a Mária Brozmanová.



Divadlo uviedlo dohromady päť premiér, okrem spomínanej komédie Lá-á-á-ska a Rozprávky z krivého zrkadla to boli predstavenia Klub hypochondrov a Meno a v závere roka aj dramatizácia románu Aleny Sabuchovej Šeptuchy. "Bol to najambicióznejší projekt 33. divadelnej sezóny, v ktorom účinkuje kompletne celý stály herecký súbor SD a kreatívny tím tvorili výrazné divadelné osobnosti z celého Slovenska pod režisérskou taktovkou Mariany Luteránovej," dodala hovorkyňa.



Riaditeľ SD Radovan Michalov ocenil modernizáciu multifunkčného priestoru Štúdia SD. "Podarilo sa nám ukončiť dva projekty vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo štrukturálnych fondov - Divadlo 21 a Modernizácia divadelnej techniky. Umožnili nám zmodernizovať svetelnú techniku, nainštalovať nový inšpicientský komunikačný systém a dokončiť komplexnú obnovu priestoru a techniky Štúdia SD. Slávnostne ho otvoríme premiérou Édith 16. februára," upozornil riaditeľ.



Pozitívne hodnotí vlaňajšok aj nový umelecký šéf divadla Viktor Kollár. Jeho cieľom je, aby sa divadlo stalo klenotom východu a kultúrnym magnetom, "ktorý bude v najširšom okolí známy tým, že sa tam dejú podnetné, zaujímavé, hlboké a inšpiratívne veci".



Vo februári budú v SD hneď dve premiéry - šansónový recitál Édith a komédia Okuliare Eltona Johna. Do konca sezóny chce divadlo stihnúť ešte jednu komédiu - Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie. Koncom júna sa tam uskutoční druhý ročník galavečera Zlatá labuť, kde ocenenia herecké a divadelné osobnosti regiónu.