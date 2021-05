Spišské divadlo pripravilo online projekt Divadelná čitáreň

Spišská Nová Ves 23. mája (TASR) - Spišské divadlo (SD) pripravilo pre divákov ďalší projekt v online priestore. Projekt s názvom Divadelná čitáreň odštartuje v pondelok (24. 5.) a potrvá do polovice júna. Diváci sa môžu tešiť na sériu troch scénických čítaní v podaní členov hereckého súboru SD. Ide o úryvky dramatických diel súčasných slovenských autorov Romana Olekšáka (Smajlíci), Ivety Škripkovej (Fetišistky) a Doda Gombára (Tretí vek). TASR o tom informovala lektorka dramaturgie divadla Sofia Skokanová.



Ako ozrejmila, cieľom je priniesť dramatickú literatúru bližšie k ľuďom, zdôrazniť potrebu čítania a zároveň tak prispieť k rozvoju vzdelanosti a zvýšeniu autorského povedomia v očiach verejnosti. „Zámerom realizačného tímu je predstaviť dramatické literárne diela tak, aby samotné úryvky z tvorby lákali čitateľov siahnuť nielen po literárnej tvorbe autora, ale rovnako podnietili záujem o divadelné umenie ako také,“ doplnila Skokanová s tým, že projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu LITA.



Na projekte sa podieľali interní umeleckí pracovníci Spišského divadla: režisérka Anna Šoltýsová, ktorá zároveň navrhla scénu a kostýmy, dramaturg Daniel Mališ a herci Mária Brozmanová, Petra Dzuriková, Mária Čičvarová, Mikuláš Macala, Dávid Szöke, Jozef Novysedlák, Katarína Turčanová a Veronika Kleščová.



Jednotlivé záznamy scénických čítaní budú podľa slov Skokanovej zverejnené na YouTube kanáli Spišského divadla. V termíne od 24. – 31. mája to budú Smajlíci od Romana Olekšáka. Tretí vek od Doda Gombára bude zverejnený od 31. mája do 7. júna a posledné scénické čítanie Fetišistky od autorky Ivety Škripkovej od 7. do 14. júna.



Skokanová pripomenula, že na základe zlepšenia pandemickej situácie bude Spišské divadlo opäť otvorené pre verejnosť za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Prvé predstavenie, ktoré plánujú uviesť naživo, bude zároveň premiérou inscenácie hry Mira Gavrana Zmrzlina (Sladoled) v réžii Michala Babiaka. Premiéra tejto komédie sa uskutoční v sobotu 29. mája o 19.00 h.