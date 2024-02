Spišské divadlo uvedie komédiu Okuliare Eltona Johna

Spišská Nová Ves 23. februára (TASR) - Spišské divadlo (SD) v Spišskej Novej Vsi, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, v piatok o 19.00 h uvedie tretiu premiéru v aktuálnej 33. sezóne, komédiu Okuliare Eltona Johna v réžii Mila Kráľa. Ako TASR informovala hovorkyňa SD Veronika Fitzeková, groteska spája dva typické britské fenomény - futbal a rock.



Ako povedala, autor, spisovateľ a divadelný režisér David Farr pri písaní vychádzal zo skutočnej udalosti z dejín anglického futbalu. Za inscenáciu získal cenu autorskej asociácie za najlepšiu regionálnu hru roku 1997. Odvtedy sa komédia s úspechom hrala po celej Európe a doteraz je najúspešnejšou hrou tohto britského spisovateľa.



"Pôvodne malý a bezvýznamný klub Watford FC v roku 1984 šokoval futbalový svet, keď sa prebojoval zo štvrtej ligy až do finále Anglického pohára. V osudnom finále však štvrtoligový outsider prehral, keď brankára oslepil lúč slnka odrazený od okuliarov Eltona Johna. To je obrovská rana pre oddaného fanúšika watfordského klubu Billa v podaní Mikuláša Dzuríka. Po šiestich rokoch, v deň, keď 'Sršni' hrajú rozhodujúci zápas sezóny, za ním úplne nečakane pricestuje mladší brat Dan a privedie vlastnú rockovú kapelu. Bratské stretnutie po rokoch roztáča kolotoč bláznivých situácií," povedala Fitzeková.



Komédia sa odohráva počas jedného dňa a autor ju zahustil komickými náhodami a čiernym humorom, ktorý prináša smiech cez slzy. "Zobrazuje aj ďalšie témy - zložitosť ľudských osudov, krehké vzťahy či trápnu realitu, ktorá nás dokáže zaskočiť," povedala hovorkyňa SD.



Pod inscenáciu sa podpísal tvorivý tím pod vedením režiséra Mila Kráľa, ktorý má skúsenosti s filmovou a televíznou réžiou, ale v prípadne divadla to bol jeho režijný debut. "Je to príjemná oddychová hra. Diváci sa môžu tešiť na dobre napísané humorné situácie a zaujímavé postavy," uviedol Kráľ, ktorý zároveň vyberal aj hudbu.



O preklad sa postarala Zuzana Vajdičková, dramaturgičkou je Zuzana Galková. Scénu a kostýmy navrhol scénograf a kostýmový výtvarník Jakub Branický. V postavách väčších a menších športových nadšencov sa predstavia herci Spišského divadla. Režisér si spoluprácu s nimi pochvaľuje. "V Spišskej Novej Vsi je dobré prostredie. Herci sú sústredení na prácu, robilo sa mi veľmi príjemne," doplnil Kráľ.











