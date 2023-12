Spišské divadlo uvedie premiéru dramatizácie románu Šeptuchy

Spišská Nová Ves 15. decembra (TASR) - Spišské divadlo (SD), kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, uvedie celoslovenskú premiéru inscenácie Šeptuchy. Román Aleny Sabuchovej, ktorý v roku 2020 získal cenu Anasoft litera, zdramatizovala Lucia Mihálová. TASR o tom informovala hovorkyňa SD Veronika Fitzeková.



"Prvotný nápad na Šeptuchy vyšiel od režisérky Mariany Luteránovej. Kniha ma veľmi oslovila, Alenka Sabuchová je úžasná žena s neuveriteľným vnútorným bohatstvom. Román sa aktuálnym spôsobom dotýka tém, ktoré súvisia prakticky s každým regiónom lokalizovaným mimo centra. Autorka vycestovala do Podlasia a román písala tam. Je to príbeh o stretávaní svetov, o prekračovaní hraníc," uviedol umelecký šéf divadla Viktor Kollár.



Emotívny príbeh dvoch dospievajúcich dievčat sa odohráva v búrlivých 90. rokoch v regióne Podlasie na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom. Žijú tu šeptuchy, ženy liečiteľky, za ktorými prichádzajú ľudia z regiónu na kočoch aj spoza hraníc na najnovších autách. Svoju budúcnosť u nich riešia nešťastné vdovy aj bohatí podnikatelia. V tejto magickej atmosfére prežívajú priateľky Alina a Dorota priateľstvá, prvé lásky i starosti každodenného života. Inscenácia je plná kontrastov, medzi sebou bojujú tradície a moderný svet, pohanské zvyky a pravoslávna cirkev.



V inscenácii sa predstaví prakticky celý umelecký súbor. Hlavné postavy dvoch priateliek stvárnili Petra Dzuriková ako Alina a Kristína Kotarbová ako Dorota.



Podľa Kollára ide o najdôležitejšiu premiéru aktuálnej 33. sezóny. "Šeptuchami sme sa rozhodli vyšliapnuť mimo komfortnej zóny. Je to veľká výzva tematická, dramaturgická, inscenačná a chceme ju zvládnuť pomocou veľmi kvalitného kreatívneho tvorivého tímu, ktorý sa nám podarilo vyskladať z výrazných divadelných osobností z externého prostredia," doplnil.



Celoslovenská premiéra inscenácie Šeptuchy sa uskutoční v piatok o 19.00 h na veľkej scéne SD a zúčastní sa na nej aj autorka románu Sabuchová.



Inscenácia je v aktuálnej 33. divadelnej sezóne prvou premiérou činohry SD. Počas sezóny divadlo pripravuje ešte šansónový recitál Édith, komédie Okuliare Eltona Johna a Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie a tiež netradičnú hudobnú rozprávku Pippi Dlhá Pančucha.