Spišské divadlo uvedie premiéru komédie Muž mojej ženy od M. Gavrana

Spišská Nová Ves 2. mája (TASR) – Spišské divadlo uvedie v premiére komornú komédiu Mira Gavrana Muž mojej ženy. Lektorka divadla Sofia Skokanová informovala, že inscenáciu budú môcť návštevníci vidieť v piatok 6. mája o 19. hodine a je súčasťou programu dňa otvorených dverí Spišského divadla. „Ten organizujeme v rámci Župných dní Košického samosprávneho kraja. Vstup na slávnostnú premiéru je pri tejto príležitosti pre všetkých divákov voľný,“ uviedla.



Súčasný chorvátsky autor Miro Gavran má na konte desiatky divácky úspešných komédií inscenované po celom svete. Divákom Spišského divadla je dobre známy ako autor titulov Všetko o ženách, Všetko o mužoch a Zmrzlina. „Do repertoáru divadla tentoraz pribudne už spomínaná komorná komédia. Východniar Žigo navštívi Petržalčana Krištofa a oznámi mu, že majú rovnakú ženu. Po Krištofovom prvotnom šoku si začnú lámať hlavu, ako sa o ňu podelia. Krištof rád varí, Žigo rád upratuje a ich žena Drahuška miluje poriadok a dobré jedlo. Obaja budú hľadať odpovede na otázky, kto si nechá Drahušku a ako sa mohlo stať, že si vzala oboch a tak dlho to tajila,“ priblížila Skokanová. To všetko dvaja podvedení muži prezradia v humorných dialógoch v petržalskom a spišskom nárečí. Komickosť situácie podľa lektorky znásobuje odlišnosť postáv, a to nielen vo vyjadrovaní, ale aj v celkovom zjave a fanúšikovaní rozličným hokejovým klubom.



Režisérom inscenácie je Michal Babiak, ktorý zároveň preložil Gavranovu hru do slovenčiny. Navrhol tiež scénu, kostýmy a vybral hudbu do inscenácie. „V komédii sa predstavia dvaja herci Spišského divadla – ako Žigo Jozef Novysedlák a ako Krištof Pavol Gmuca,“ dodala Skokanová s tým, že druhá premiéra sa v Spišskom divadle odohrá v sobotu 7. mája v rovnakom čase.