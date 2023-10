Spišské divadlo uvedie prvú premiéru sezóny na ulici

Spišská Nová Ves 7. októbra (TASR) - Prvú premiéru aktuálnej divadelnej sezóny odohrá Spišské divadlo (SD) priamo na ulici. Zároveň pôjde o historicky prvú premiéru Pouličného divadla, ktoré je jednou z jeho umeleckých zložiek. Predstavenie Panoptikum si môže verejnosť pozrieť v nedeľu (8. 10.), posledný deň medzinárodného festivalu Divadelný Spiš, o 16.00 h na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi. TASR o tom informovala hovorkyňa SD Veronika Fitzeková.



"Naše Panoptikum je zbierkou rozličných vecí, ktoré môžeme stretnúť iba v našich snoch a na krídlach fantázie. Tie nás prenesú do sveta tradičnej talianskej ľudovej komédie, ale aj do sveta moderných atrakcií, nového cirkusu, pantomímy či pouličných umeleckých výstupov," povedal autor predstavenia a riaditeľ SD Radovan Michalov s tým, že predstavenie prinesie zábavu, ale tiež nastolí otázku, či sny pomôžu pochopiť svet, v ktorom žijeme.



Inscenácia ponúkne postavy z rozprávok Tisíc a jednej noci, ale aj rozospievaného Luciana Pavarottiho, gombíkového Charlieho Chaplina či mágiu benátskeho karnevalu.



Fitzeková pripomenula, že SD je prvým profesionálnym kamenným divadlom na Slovensku, ktoré verejnosti prináša Pouličné divadlo. Divadelné produkcie sa tak dostanú aj do exteriéru a oslovia ľudí, ktorí bežne do kamenných divadiel nechodia. "Pouličné divadlo prináša divákom exteriérové produkcie, ktoré v sebe nesú prvky talianskej ľudovej commedie dell’arte, nového cirkusu, pantomímy a moderných atrakcií," dodala. Jeho produkcie sú určené divákom všetkých vekových kategórií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, keďže stierajú jazykovú bariéru a komunikujú neverbálnymi prvkami.



Spišské divadlo ponúkne v aktuálnej 33. divadelnej sezóne spolu šesť premiér, ktoré sa odohrajú na troch scénach - Hlavná sála, Štúdio SD a Pouličné divadlo.