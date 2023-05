Spišský hrad a okolie sú v zozname UNESCO zapísané už 30 rokov

Spišské Podhradie/Levoča 18. mája (TASR) - Spišský hrad a okolie sú už 30 rokov zapísané v zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V duchu jubilea sa bude v nedeľu 21. mája niesť aj slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny. Uviedla to pre TASR zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea - SNM v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.



"Je to pre nás veľmi významné jubileum, v roku 2009 bol zápis rozšírený aj o Levoču a dielo Majstra Pavla. Tých 30 rokov pre nás znamená hlavne veľkú prestíž, permanentné zvyšovanie návštevnosti a propagáciu v celom svete. Na druhej strane je to aj záväzok, aby sme hrad prezentovali na profesionálnej úrovni a zohľadnili súčasné trendy v múzejníctve," skonštatovala Uharčeková Pavúková.



Vďaka tomu, že je hrad už tri desaťročia v zozname UNESCO, stal sa podľa nej stredobodom pozornosti múzejníkov aj archeológov. Samotné múzeum sa snažilo získať prostriedky na jeho rekonštrukciu, ktorá je však finančne a projektovo veľmi náročná. "Podarilo sa začať s obnovou ešte v roku 2007, keď sme doviedli do areálu vodu a kanalizáciu. Pred tromi rokmi sa natiahli inžinierske siete na horný hrad a vlani sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej súčasťou je najvzácnejšia architektonická časť areálu - Románsky palác a západné paláce," priblížila Uharčeková Pavúková. Slovenské národné múzeum však pred rokom vypovedalo zmluvu so zhotoviteľom a v súčasnosti vyberá nového.



Na nedeľnom slávnostnom otvorení chcú spojiť minulosť a súčasnosť. Hlavnou novinkou letnej sezóny je sprístupnenie a vytvorenie virtuálnej expozície pod názvom Spišský hrad a okolie. "V nej si budú môcť návštevníci pozrieť pamiatku trochu z vtáčej perspektívy a dostať sa do zákutí, kde sa teraz vôbec nedostanú, keďže horný hrad je uzavretý pre rekonštrukciu," upozornila. Program sa začína o 10. hodine slávnostnou svätou omšou na dolnom nádvorí. Následne sa uskutoční vernisáž open air výstavy Zapísané v UNESCO od Petra Župníka, ktorá prináša pohľad svetoznámeho fotografa na jednotlivé časti lokality. O 13. hodine sa koná dobový sprievod a kultúrny program na strednom nádvorí s vystúpeniami zoskupení Páni Spiša, Alimah fusion a Komparz band. "Návštevníci sa môžu tešiť aj na ochutnávky v hradnej kuchyni a navštíviť môžu hradnú mučiareň," uzavrela Uharčeková Pavúková.