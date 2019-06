Koncert na počesť Jara Filipa vyvrcholil Cigaretkou na 2 ťahy

Spevák, skladateľ, klavirista, herer, dramaturg aj humorista Jaro Filip zomrel 11. júla 2000 vo veku 51 rokov.

Bratislava 25. júna (TASR) - Spomienkovým koncertom s názvom "Jaro Filip 70" si v pondelok v Bratislave umelci pripomenuli nedožité sedemdesiatiny speváka, skladateľa, klaviristu, herca, dramaturga aj humoristu, ktorý zomrel 11. júla 2000 vo veku 51 rokov.



Na neprehliadnuteľnú postavu slovenskej kultúry i spoločenského života spomínali prostredníctvom hudobnej tvorby ako na "človeka hromadného výskytu" - ako Filipa vďaka jeho mnohým neúnavným aktivitám nazval Marián Varga.



Hrala zostava "Bolo nás jedenásť", ktorá v súčasnosti v Štúdiu L+S vystupuje s týmto albumom. Na pódiu sa stretli Milan Lasica, Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Juraj Podmanický, Branislav Jobus, Tomáš Šedivý, Juraj Benetin, Martin Višňovský, Marek Minárik, Martin Valihora, Michal Žáček, Daniel Salontay, Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic a Peter Kaščák.



Vo vypredanej Axa aréne NTC vzdali hold Jarovi Filipovi viaceré osobnosti slovenskej hudby, ktoré s ním spolupracovali. Na pódiu nechýbal ani Peter Lipa s hitom Valutový cudzinec. Richard Müller ponúkol vlastný výber piesní z albumov Nočná optika (1998), 33 (1994) a L.S.D. (1996). Ako podčiarkol, zazneli výlučne skladby Jara Filipa s Müllerovými textami. Medzi nimi aj V tom istom meste, L.A., Vône, Richardova najobľúbenejšia skladba od Jara - Milovanie v daždi, ale aj Karel z americkej Prahy, Očenáš a očakávaná Cigaretka na 2 ťahy, ktorá dala bodku za spomienkovou hudobnou kolekciou.



Prispelo do nej aj zoskupenie Teatro Fatal s Jakubom Ursinym. Zazneli tak i skladby, na ktorých sa Jaro Filip podieľal predovšetkým ako dvorný hráč na klávesový nástroj skupiny Provisorium Deža Ursinyho. Osviežením večera bola skladba Čerešne, ktorú zaspievala Zuzana Mauréryová v sprievode gitaristu Henryho Tótha. Pesnička vznikla pôvodne pre herečku Zuzanu Kronerovú; najväčšiu popularitu však získala v interpretácii Hany Hegerovej.



Vystúpenie doplnila vizuálna projekcia pod režijným vedením Juraja Johanidesa. Na projekčnom plátne si tak diváci mohli pozrieť archívne videozábery zo života a tvorby Jara Filipa, ktorý by sa v sobotu 22. júna dožil sedemdesiatky.



"Jaro Filip bol človek, ktorý zanechal výraznú stopu na našej hudobnej scéne. Jeho skladby sú súčasťou nášho života a my chceme byť pri tom okrúhlom výročí spolu s ním," uviedol Pavol Maruščák, promotér koncertu, ktorý bol prepojením najznámejších polôh Jara Filipa - spolupráce s Lasicom a Satinským, spolupráce s Richardom Müllerom, aj jeho spolupráce s Dežom Ursinym.



Keďže priaznivé počasie dovolilo organizátorom otvoriť strechu NTC, umelci zahrali Jarovi priamo "do neba". Na koncerte bolo k dispozícii aj nové vydanie Filipovho sólového debutového, beznádejne vypredaného, albumu Cez okno (1996), ktorý okrem verzie CD vychádza po prvý raz aj na vinyle.