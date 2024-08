Spustili zbierku na zachovanie legendárneho Divadla Stoka

Bratislava 22. augusta (TASR) - Súčasní členovia bratislavského Divadla Stoka sa rozhodli postaviť aktívny a živí "pamätník" tvorbe Blaha Uhlára. Jeden zo zakladateľov nezávislého divadla na Slovensku zomrel v júni. Jeho kolegovia spustili finančnú zbierku na zachovanie legendárneho divadla, pokrytie nájmu priestorov a rozbehnutie ďalších nových aktivít.



Zbierka s názvom pre BLAHO nezávislej kultúry prebieha do konca septembra. Jej cieľom je vyzbieranie financií na zaplatenie prenájmu priestorov, organizovanie prednášok a workshopov, vydávanie doteraz nepublikovaných divadelných hier a uvádzanie živých inscenácií z repertoáru Divadla Stoka. Divadelníci chcú tiež vytvoriť otvorený priestor aj na hosťovania, diskusie a skúšobné procesy pre ďalšie skupiny a ľudí, ktorí sa venujú umeniu.



Blaho Uhlár spoluzakladal Divadlo Stoka v roku 1991 ako prvé poprevratové nezávislé divadlo na Slovensku. Vyznačovalo sa novým spôsobom autorskej tvorby, princípom tzv. polytematickej dekompozície. "Znamená to, že sa zmenilo premýšľanie o divadle. Dovtedy bol úzus, že na začiatku musí byť nejaká divadelná hra, nejaká téma, ale v Stoke nie," vysvetľuje Peter Tilajčík, vedúci súboru Divadla Stoka. "Blaho Uhlár s Milošom Karáskom a ďalšími členmi divadla začali tvoriť spôsobom, že na začiatku nebolo nič a len počas skúšok sa začal vytvárať scenár," dodal k metóde s tým, že sa začala rozvíjať v roku 1986, vďaka divadlu Disk v Trnave na Kopánke, ktoré poskytlo Uhlárovi priestor na vyskúšanie si tohto tvorivého postupu. Ten sa napokon etabloval aj v profesionálnom divadle.



Stokárski divadelníci sa rozhodli, že už nové inscenácie pod značkou Divadla Stoka nevzniknú. "Kvôli špecifickej schopnosti Blaha Uhlára uchopiť neuchopiteľné a zo zdanlivo nesúvisiacich fragmentov vytvoriť divadelné dielo, čo bez jeho tvorivej bytosti nie je možné," zdôvodnili s tým, že to neznamená koniec známeho nezávislého divadla. "Rozhodli sme sa, že chceme pokračovať v Uhlárovom tvorivom úsilí a poskytnúť možnosť čo najširšiemu publiku spoznať, ako sa dá divadlo robiť slobodne," dodal Tilajčík.



Blaho Uhlár zomrel 13. júla. V januári ho ocenila prezidentka SR Zuzana Čaputová Radom Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.