Srbsko udelilo spisovateľovi Handkemu najvyššie štátne ocenenie

Belehrad 16. februára (TASR) - Srbsko udelilo rakúskemu spisovateľovi Petrovi Handkemu najvyššie štátne vyznamenanie Kráľovský rad Karadjordjeho hviezdy za "výnimočný prínos do reprezentovania Srbska v oblasti kultúry".



Informovala o tom v nedeľu stanica Slobodná Európa, podľa ktorej tento krok môže vyvolať pobúrenie v ďalších krajinách západného Balkánu.



"Handke je pre Srbsko skutočným priateľom, ktorý sa prejavil ako zásadový aj v najťažších chvíľach. Handke bezvýhradne obhajoval srbskú pravdu, a to aj vtedy, keď mu to spôsobovalo ťažkosti - aj po tom, ako mu udelili Nobelovu cenu," uviedol Sima Avramovič, šéf komisie, ktorá rozhoduje o laureátoch daného ocenenia.



Handke (77) bol podľa stanice Slobodná Európa kontroverzným laureátom Nobelovej ceny. Švédska akadémia udelila Handkemu Nobelovu cenu za "vplyvnú prácu, ktorá lingvistickým dôvtipom skúma perifériu a špecifickosť ľudského poznania".



Nobelovu cenu za literatúru mu udelili na slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala 10. decembra v Štokholme. Podujatie však na protest bojkotovali predstavitelia viacerých krajín vrátane Bosny a Hercegoviny či Kosova.



Množstvo ľudí na Balkáne vníma Handkeho ako obhajcu srbských vojnových zločinov a neochvejného zástancu zosnulého srbského lídra Slobodana Miloševiča počas konfliktov, ktoré nasledovali po zániku Juhoslávie v 90. rokoch.



Handke sa na udeľovaní Kráľovského radu Karadjordjeho hviezdy v Belehrade nezúčastnil; žije vo Francúzsku.











