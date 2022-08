Srbský Boban Markovič Orkestar a Vidiek sa chystajú na spoločné turné

Bratislava 25. augusta (TASR) – Srbský Boban Markovič Orkestar a domáca skupina Vidiek sa slovenským fanúšikom predstavia na spoločnom turné, ktorému dali názov podľa známeho hitu Hrajte trúbky túr 2022. Začínajú v pondelok 29. augusta na festivale Cigánsky oheň v Banskej Bystrici. Deň nato sa predstavia v košickom Kulturparku a posledný augustový deň v Žiline. Ďalšími zastávkami budú na začiatku septembra Nitra, Trenčín, Banská Štiavnica a Bratislava, kde sa slovenská časť turné 4. septembra skončí. TASR informoval booking manažér a gitarista skupiny Vidiek Richard Jajcay.



"Prvý termín sme mali v kalendári rezervovaný na koncerty s Vidiekom už v lete 2020, ale plány ostali vďaka pandémii len na papieri. Sme radi, že sa nakoniec môžeme spolu stretnúť so slovenskými fanúšikmi na konci tohto leta hneď v siedmich slovenských mestách," uviedol pre médiá kapelník srbského dychového orchestra Boban Markovič.



"Odkedy som počul Bobanovcov v kultových Kusturicových filmoch, hovoril som si, že to by bola partia pre nás. Nakoniec sa nám podarila počas pandémie spoločná pesnička, a tak po dlhej dobe, keď sme sa od konca 90. rokov stretávali len v zákulisí koncertov a festivalov, budeme spoločne na jednom pódiu. A, samozrejme, že zahráme spolu aj spomínanú pesničku Hrajte trúbky, to bude pekné finále spoločných koncertov," doplnil Bobana spevák Janko Kuric.