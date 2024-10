Štartuje národná spevácka súťaž Gospeltalent Junior pre deti

Bratislava 21. októbra (OTS) - Na slovenskú hudobnú scénu premiérovo vstupuje národná spevácka súťaž Gospeltalent Junior. Laureáti získajú bezplatné nahratie gospelovej piesne v originálnej úprave pod vedením profesionálov, odborné sprevádzanie, poradenstvo i účasť na týždňovom bootcampe.Jedinečné hľadanie detských speváckych talentov odštartovalo 20. októbra.Rodič resp. zákonný zástupca, opatrovník alebo s jeho súhlasom iný dospelý (napríklad učiteľ) môže do súťaže prihlásiť každé dieťa, ktoré má v roku začatia súťaže najmenej 4 a najviac 14 rokov.Zapojiť sa dá s interpretáciou piesne, ktorú obsahom možno zaradiť medzi gospelovú tvorbu. Súťaž organizuje občianske združenie Dobrý svet, projekt patrí do rodiny národných súťaží Gospeltalent, ktoré od roku 2009 pomáhajú začínajúcim interpretom v rozbehu hudobnej cesty. Ako prvá sa víťazkou Gospeltalentu stala speváčka a skladateľka" približuje hudobníčka a dramaturgička, ktorá pri Gospeltalente stojí od jeho začiatkov ako odborná garantka.Zapojiť do súťaže sa dá cez stránku www.gospeltalent.sk , ktorá ponúka všetky potrebné informácie o projekte. Spomedzi všetkých prihlásených skladieb vyberie širšia odborná porota semifinalistov v rámci troch vekových kategórií (4 až 7, 8 až 11, 12 až 14 rokov).Tí z nich, ktorí v semifinálovom internetovom hlasovaní získajú od fanúšikov najviac hlasov, postúpia spoločne s držiteľmi odborných nominácií do národného finále.V živom finálovom prenose rozhodne hlavná odborná porota o šestici laureátov. Všetci finalisti vo veku od 8 rokov (súťažiaci v 2. a 3. vekovej kategórii) automaticky získajú, ktorý sa uskutoční budúce leto v Tatrách. Všetci finalisti vo veku od 4 do 7 rokov (súťažiaci v 1. vekovej kategórii) získajú vecné odmeny.Pôjde o skúsených umelcov, ktorí s laureátmi, pričom pred nahrávaním im v spolupráci s produkčným tímom poskytnú poradenstvo a odborné vedenie.Mená mentorov i porotcov budú organizátori predstavovať postupne.