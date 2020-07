Štartuje Pohoda in the Air, festival má nový web, diváci výzvy

Bratislava 9. júla (TASR) - Nová verzia webstránky Pohody sprevádza online festival Pohoda in the Air, ktorý štartuje vo štvrtok večer. Gro programu tvorí živý prenos z letiska Trenčín, ktoré bude tento rok bez festivalových návštevníkov. Diváci však môžu okrem sledovania programu reagovať na výzvy. Hlavný stream je do nedele (12. 7.) dostupný zadarmo na www.pohodafestival.sk, facebookovom profile a YouTube kanáli festivalu, ale aj na vybraných stránkach partnerov.



"Web Pohody prešiel najväčším faceliftom za posledné roky," TASR o tom informoval PR manažér festivalu Anton Repka s tým, že cieľom tvorcov webstránky bolo ju aktualizovať, sprehľadniť a zatraktívniť. Na zmene začali pracovať ešte pred presunom Pohody a rozhodnutím urobiť online festival, prostredie tak napokon prispôsobovali "virtualite" Pohody in the Air. "Homepage webu sa snaží vyjadriť ďalšie dimenzie, ktoré ponúka festival v online priestore. Jednotlivé pódiá predstavujú 'planéty' obiehajúce okolo letiska Trenčín. Po ich rozkliknutí sa zobrazí harmonogram stageu i náhľad streamu," vysvetlil Repka. Dodal, že kompletný harmonogram nájdu diváci v sekcii line-up: "Vďaka nemu si môžu naplánovať vlastnú Pohodu in the Air."



Online festival bude mať predsa svojho návštevníka, stane sa ním aj výherca facebookovej súťaže o tandemový zoskok na letisko Trenčín. Ani tento rok na ňom nebudú chýbať vítanie slnka a "pouliční muzikanti" hrajúci na klavíroch vo festivalovom areáli. "Tieto dve tradície sa prenesú aj do Pohody in the Air vďaka výzve pre klaviristov," potvrdil Repka. Troch víťazov, ktorí si zahrajú live na online festivale počas vítania slnka z piatka na sobotu, vyberá z videí uverejnených v komentároch pod postom k súťaži porota zložená z klaviristky Lucie Chuťkovej, Doroty Nvotovej a Braňa Jobusa.



Festivaloví návštevníci tento rok atmosféru na trenčianskom letisku nevytvoria. Organizátori však divákov živého prenosu vyzývajú, aby na adresu ambassador@pohodafestival.sk posielali 10- až 30-sekundové videá, na ktorých sledujú program Pohody in the Air. Tie najlepšie zakomponujú do aftermovie z festivalu. Ten tiež ponúkne pohľad do zaujímavých miest, ktoré nie sú návštevníkom Pohody bežne dostupné. Napríklad letisková veža, jej strecha, stará vojenská technika, hangár či požiarna nádrž. K tomu na festivale zahrajú špeciálne pripravené koncerty umelci z celého sveta, zastúpených je všetkých päť obývaných svetadielov. V programe figurujú aj viaceré debaty, performance, literatúra, film a vizuálne umenie. Aj v tomto prípade festival využije rôzne priestory trenčianskeho letiska, inštalácie, ale aj lietadlo či balón.